Dacia Duster fiyat listesi: Kasım 2022 güncel Duster fiyatları

Dacia Duster; benzin, LPG ve dizel motor seçenekleriyle satışa çıkıyor. İşte Duster fiyat listesi...

Dacia tarafından 2010 yılında tanıtılan Duster, tüm sektör için ikonik bir model haline geldi ve 2 milyon satış adetine ulaşarak yeni bir başarıya imza attı.

Üretim bandından ortalama her 63 saniyede bir Duster inerken, günde ortalama 1.000 adet Duster üretiliyor. Türkiye, 152 bin 406 adetle, en fazla Duster satışı gerçekleşen 4'üncü ülke konumunda.

Dacia Duster neler sunuyor

Duster'da 1.0 ve 1.3 turbo benzinli, 1.5 dizel ve ECO-G (LPG) motor seçenekleri bulunuyor.

2022 model Dacia Duster'ın Comfort donanım seviyesinde ön, yan ve perde hava yastıkları, yokuş kalkış destek sistemi, ön koltuklarda emniyet kemeri uyarısı, hız ayar ve sınırlayıcı, yol bilgisayarı, elektrikli ön camlar (arkalar manuel), klima, gündüz farları, sis farları ve Eco modu standart. Apple CarPlay destekli 8 inç multimedya sistemi, 16 inç alümiyum jantlar ve arka park sensörü ise opsiyon listesinde yer alıyor.

Dacia Duster fiyat listesi - Kasım 2022

2022 model Dacia Duster, kasım ayında Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 versiyonuyla birlikte 524 bin TL'den başlıyor. Geçen ay aynı versiyonun fiyatı 489 bin TL olarak listelenmişti.

Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 - 524 bin 900 TL

Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 - 546 bin 900 TL

Prestige ECO- G Turbo 100 bg 4x2 - 567 bin 900 TL

Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 - 599 bin 900 TL

Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4 - 592 bin 900 TL

Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2 - 597 bin 900 TL

Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4 - 685 bin 900 TL

Prestige Plus 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 - 645 bin 900 TL