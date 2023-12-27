Dacia Duster fiyatları yıl başından bu yana nasıl değişti

Dacia tarafından 2010 yılında tanıtılan Duster, 2 milyon satış adetine ulaşarak şirket tarihinde önemli bir başarı elde etmişti.
Üretim bandından ortalama her 63 saniyede bir Duster inerken, günde ortalama 1.000 adet Duster üretiliyor.
Türkiye, 152 bin 406 adetle, en fazla Duster satışı gerçekleşen 4'üncü ülke olarak dikkat çekiyor.
Dacia Duster neler sunuyor
Duster'da 1.0 ve 1.3 turbo benzinli, 1.5 dizel ve ECO-G (LPG) motor seçenekleri bulunuyor.
Dacia Duster'ın Comfort donanım seviyesinde ön, yan ve perde hava yastıkları, yokuş kalkış destek sistemi, ön koltuklarda emniyet kemeri uyarısı, hız ayar ve sınırlayıcı, yol bilgisayarı, elektrikli ön camlar (arkalar manuel), klima, gündüz farları, sis farları ve Eco modu standart. Apple CarPlay destekli 8 inç multimedya sistemi, 16 inç alümiyum jantlar ve arka park sensörü ise opsiyon listesinde yer alıyor.
Dacia Duster fiyat listesi
Essential TCe 90 bg
Ocak: 532 bin 900 TL
Aralık - 899 bin TL
Expression ECO- G 100 bg
Ocak - 618 bin TL
Aralık: 1 milyon 053 bin TL
Essential TCe 150 bg 4x4
Ocak - 649 bin TL
Aralık - 1 milyon 190 bin TL
Essential TCe 150 bg EDC
Ocak - 656 bin 900 TL
Aralık - 1 milyon 095 bin TL
Journey TCe 150 bg EDC
Ocak - 704 bin TL
Aralık - 1 milyon 189 bin TL
Essential Blue dCi 115 bg 4x4
Ocak - 721 bin 900 TL
Aralık - 1 milyon 309 bin TL
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