Dacia Duster Mart 2023 fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri

Dacia tarafından 2010 yılında tanıtılan Duster, 2 milyon satış adetine ulaşarak şirket tarihinde önemli bir başarı elde etti.
Üretim bandından ortalama her 63 saniyede bir Duster inerken, günde ortalama 1.000 adet Duster üretiliyor.
Türkiye, 152 bin 406 adetle, en fazla Duster satışı gerçekleşen 4'üncü ülke konumunda.
Dacia Duster özellikleri
Duster'da 1.0 ve 1.3 turbo benzinli, 1.5 dizel ve ECO-G (LPG) motor seçenekleri bulunuyor.
2022 model Dacia Duster'ın Comfort donanım seviyesinde ön, yan ve perde hava yastıkları, yokuş kalkış destek sistemi, ön koltuklarda emniyet kemeri uyarısı, hız ayar ve sınırlayıcı, yol bilgisayarı, elektrikli ön camlar (arkalar manuel), klima, gündüz farları, sis farları ve Eco modu standart. Apple CarPlay destekli 8 inç multimedya sistemi, 16 inç alümiyum jantlar ve arka park sensörü ise opsiyon listesinde yer alıyor.
Dacia Duster fiyat listesi - Mart2023
Dacia Duster fiyat listesine baktığımızda, mart ayında bir önceki aya göre herhangi bir zam gelmediğini görüyoruz.
Essential TCe 90 bg
Ocak: 532 bin 900 TL
Şubat: 609 bin TL
Mart: 609 bin TL
Expression ECO- G 100 bg
Ocak - 618 bin TL
Şubat - 669 bin TL
Mart: 669 bin TL
Essential TCe 150 bg 4x4
Ocak - 649 bin TL
Şubat - 712 bin TL
Mart: 712 bin TL
Essential TCe 150 bg EDC
Ocak - 656 bin 900 TL
Şubat - 701 bin TL
Mart: 701 bin TL
Journey TCe 150 bg EDC
Ocak - 704 bin TL
Şubat - 750 bin TL
Mart: 750 bin TL
Essential Blue dCi 115 bg 4x4
Ocak - 721 bin 900 TL
Şubat - 786 bin TL
Mart: 786 bin TL