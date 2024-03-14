Dacia Duster Mart 2024 fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri Dacia Duster; benzin, LPG ve dizel motor seçenekleriyle satışa çıkıyor. İşte Duster'ın Mart 2024 fiyat listesi...

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Dacia tarafından 2010 yılında tanıtılan Duster, 2 milyon satış adetine ulaşarak şirket tarihinde önemli kilometre taşına ulaşmayı başarmıştı.

Üretim bandından ortalama her 63 saniyede bir Duster inerken, günde ortalama 1.000 adet Duster üretiliyor.

Türkiye, 152 bin 406 adetle, en fazla Duster satışı gerçekleşen 4'üncü ülke olarak dikkat çekiyor.

Dacia Duster yeni yılda zamlanmaya devam ediyor

Dacia, mart ayı güncel fiyat listesini açıkladı. Birçok modele olduğu gibi Duster'a da zam geldi.

Geçen yıl aralık ayında 899 bin TL'ye satılan 2023 model Dacia Duster'ın baz modeli, artık 1 milyon 165 bin TL'ye alıcı buluyor. (2024 model)

Diğer Duster modellerinin satış fiyatı ise şu şekilde:

Expression ECO- G 100 bg

Aralık: 1 milyon 053 bin TL

Ocak 2024 - 1 milyon 075 bin TL

Mart 2024 - 1 milyon 165 bin TL

Essential TCe 150 bg 4x4

Aralık - 1 milyon 190 bin TL

Ocak 2024 - 1 milyon 243 bin TL

Mart 2024 - 1 milyon 381 bin 900 TL

Essential TCe 150 bg EDC

Aralık - 1 milyon 095 bin TL

Ocak 2024 - 1 milyon 105 bin TL

Mart 2024 - 1 milyon 197 bin 900 TL

Journey TCe 150 bg EDC

Aralık - 1 milyon 189 bin TL

Ocak 2024 - 1 milyon 199 bin TL

Mart 2024 - 1 milyon 303 bin TL

Essential Blue dCi 115 bg 4x4

Aralık - 1 milyon 309 bin TL

Ocak 2024 - 1 milyon 383 bin TL

Mart 2024 - 1 milyon 536 bin TL