Dacia Duster Nisan 2024 fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri

Dacia tarafından 2010 yılında tanıtılan Duster, 2 milyon satış adetine ulaşarak şirket tarihinde önemli kilometre taşına ulaşmayı başarmıştı.
Üretim bandından ortalama her 63 saniyede bir Duster inerken, günde ortalama 1.000 adet Duster üretimi yapılıyor.
Türkiye, 152 bin 406 adetle, en fazla Duster satışı gerçekleşen 4'üncü ülke olarak kayıtlara geçmişti.
Dacia Duster yeni yılda zamlanmaya devam ediyor
Dacia, nisan ayı güncel fiyat listesini açıkladı. Birçok modele olduğu gibi Duster'a da zam geldi.
Geçen yıl aralık ayında 899 bin TL'ye satılan 2023 model Dacia Duster'ın baz modeli, artık 1 milyon 177 bin 900 TL'ye alıcı buluyor. (2024 model)
Diğer Duster modellerinin satış fiyatı ise şu şekilde:
Expression ECO- G 100 bg
Aralık: 1 milyon 053 bin TL
Ocak 2024 - 1 milyon 075 bin TL
Mart 2024 - 1 milyon 165 bin TL
Nisan 2024 - 1 milyon 177 bin 900 TL
Essential TCe 150 bg 4x4
Aralık - 1 milyon 190 bin TL
Ocak 2024 - 1 milyon 243 bin TL
Mart 2024 - 1 milyon 381 bin 900 TL
Nisan 2024 - 1 milyon 401 bin 900 TL
Essential TCe 150 bg EDC
Aralık - 1 milyon 095 bin TL
Ocak 2024 - 1 milyon 105 bin TL
Mart 2024 - 1 milyon 197 bin 900 TL
Nisan 2024 - 1 milyon 211 bin TL
Journey TCe 150 bg EDC
Aralık - 1 milyon 189 bin TL
Ocak 2024 - 1 milyon 199 bin TL
Mart 2024 - 1 milyon 303 bin TL
Nisan 2024 - 1 milyon 315 bin 900 TL
Essential Blue dCi 115 bg 4x4
Aralık - 1 milyon 309 bin TL
Ocak 2024 - 1 milyon 383 bin TL
Mart 2024 - 1 milyon 536 bin TL
Nisan 2024 - 1 milyon 555 bin TL
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış