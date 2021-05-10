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- Dacia Duster, Sandero ve Dokker modellerinde mayıs kampanyası
Dacia Duster, Sandero ve Dokker modellerinde mayıs kampanyası
Dacia'nın Duster, Sandero ve Dokke modellerine özel olarak sunduğu mayıs ayı kampanyalarını sizler için derledik. İşte güncel Dacia kampanyaları...
- Haber Merkezi
- 10.05.2021 - 17:47
- Güncelleme : 10.05.2021 - 17:55
Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren otomotiv sektörü, şimdilerde küresel çip tedarik sıkıntılarıyla uğraşıyor.
Yeniden eski günlerine dönmek isteyen üreticiler, çeşitli kampanyalarla satışlarını artırmak istiyor.
DACIA'DAN MAYIS KAMPANYASI
Dacia; Duster, Sandero ve Dokker modellerinde mayıs ayına özel çeşitli kampanyalar sunuyor.
Sandero
Sınırlı sayıdaki yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg modeli, 152 bin 900 TL fiyat ve günlük 69 TL ödemeyle mayıs ayı boyunca tüketicilerle buluşuyor.
Duster
Dacia açıklamasına göre, sınırlı sayıdaki LPG'li Duster Comfort ECO- G 115 bg 4x2 modeli, benzinli fiyatına 188 bin 900 TL’den başlayan fiyatla satışa sunuluyor.
Dokker
Dokker Combi Eco-G Ambiance ECO-G 110 bg modeli ise 141 bin 900 TL’den başlayan fiyatla sahiplerini bekliyor.