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    Dacia Duster, Sandero ve Dokker modellerinde nisan kampanyası

    Dacia'nın Duster, Sandero ve Dokke modellerine özel olarak sunduğu nisan ayı kampanyalarını sizler için derledik. İşte güncel Dacia kampanyaları...
    • AA & Ensonhaber
    • 15.04.2021 - 17:49
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    Dacia Duster, Sandero ve Dokker modellerinde nisan kampanyası

    Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren otomotiv sektörü, şimdilerde küresel çip tedarik sıkıntılarıyla uğraşıyor.

    Yeniden eski günlerine dönmek isteyen üreticiler, çeşitli kampanyalarla satışlarını artırmak istiyor.

    DACIA'DAN NİSAN KAMPANYASI

    Dacia; Duster, Sandero ve Dokker modellerinde nisan ayına özel çeşitli kampanyalar sunuyor.

    Sandero

    Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni Sandero'nun sınırlı sayıdaki Comfort 1.0 SCe 65 bg versiyonuna özel 152 bin 900 TL fiyat sağlanırken, modern ihtiyaçları yeniden tanımlayan modele günlük 69 TL ödeme ile sahip olunabiliyor.

    dacia duster

    Duster

    Nisan ayı boyunca 2020 model yılı Duster Comfort ECO- G 115 bg 4x2 versiyonu 172 bin TL'den sahiplerini bekliyor.

    2020 model yılı Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg vesiyonu, 121 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

    Dokker

    Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg versiyonu ise 136 bin 900 TL'lik avantajlı fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor.

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