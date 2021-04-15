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- Dacia Duster, Sandero ve Dokker modellerinde nisan kampanyası
Dacia Duster, Sandero ve Dokker modellerinde nisan kampanyası
- AA & Ensonhaber
- 15.04.2021 - 17:49
Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren otomotiv sektörü, şimdilerde küresel çip tedarik sıkıntılarıyla uğraşıyor.
Yeniden eski günlerine dönmek isteyen üreticiler, çeşitli kampanyalarla satışlarını artırmak istiyor.
DACIA'DAN NİSAN KAMPANYASI
Dacia; Duster, Sandero ve Dokker modellerinde nisan ayına özel çeşitli kampanyalar sunuyor.
Sandero
Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni Sandero'nun sınırlı sayıdaki Comfort 1.0 SCe 65 bg versiyonuna özel 152 bin 900 TL fiyat sağlanırken, modern ihtiyaçları yeniden tanımlayan modele günlük 69 TL ödeme ile sahip olunabiliyor.
Duster
Nisan ayı boyunca 2020 model yılı Duster Comfort ECO- G 115 bg 4x2 versiyonu 172 bin TL'den sahiplerini bekliyor.
2020 model yılı Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg vesiyonu, 121 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Dokker
Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg versiyonu ise 136 bin 900 TL'lik avantajlı fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor.