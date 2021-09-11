Dacia, elektrikli otomobilllere sıcak bakmıyor

Dacia, müşterilerin fiyat artışlarından etkilenmemesi için elektrikli ve hibrit araçlara mümkün olduğunca geç geçmek istiyor.

Elektrikli otomobillerin oldukça popüler olduğu son yıllarda, birçok marka kendi elektrikli araçlarını piyasaya sürüyor.

Ancak günümüzde henüz elektrikli araçlar ve kullanılan bataryalar, fiyat olarak pek de istenilen seviyede değil.

Bunun farkında olan Dacia, müşterilerine uygun fiyat yelpazesi sunabilmek için elektrikli ve hibrit araçlara şimdilik sıcak bakmıyor.

Renault Grubu içerisinde ekonomik marka rolünü üstlenen Dacia'nın satış ve pazarlamadan sorumlu ismi Xavier Martinet, Dacia'nın gerçekten mecbur kaldığı zaman tam elektriklenmeye yöneleceğini söyledi.

"HEMEN YARIN HİBRİTE GEÇEBİLİRİZ"

Martinet, "Sorun teknik değil. Clio ve Captur'daki hibrit teknolojisini hemen yarın Jogger ve Sandero'ya ekleyebiliriz. Burada asıl mesele ekonomi kısmı. Müşteriler benzinli versiyon veya birkaç yüz euro daha pahalı olan LPG'li versiyonu almak varken hibrit için 3-4 bin euro ekstra ödemeye hazır mı?

Bizim müşterilerimizin bunu istediğini sanmıyorum. Sadece doğru fiyata onların ihtiyaçlarını karşılayacak ve istedikleri yere götürecek bir araç istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da onaylanmayı bekleyen yasaya göre, 2030'lu yıllarda içten yanmalı motorlu araç satmak tamamen yasaklanacak. Bu nedenle Dacia, istese de istemese de tamamen elektrikli araçlara yönelmek zorunda kalacak.