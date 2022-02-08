Dacia Jogger'ın Türkiye'ye gelişi ertelendi

Dacia Jogger'ın 2022'nin ilk çeyreğinde Türkiye'de olacağı açıklanmıştı. Yeni yapılan açıklamada, bu tarihin 3. çeyreğe ertelendiği bilgisi paylaşıldı.

Dacia ailesinin yeni üyesi olan çok yönlü 7 kişilik aile otomobil Dacia Jogger, 3 Eylül'de düzenlenen etkinlikte tanıtılmıştı.

Logan'ın yerini alacak yeni Dacia Jogger, 5 ve 7 kişilik versiyonları ile önümüzdeki aylarda Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede satışa sunulacak.

ÜLKEMİZE GELİŞİ ERTELENDİ

Dacia'nın yeni 7 kişilik otomobili Jogger'ın 2022'nin ilk çeyreğinde Türkiye'de olacağı belirtilmişti. Açıklama güncellendi ve marka, yeni Dacia Jogger'ın yılın 3. çeyreğinde geleceğini duyurdu.

DACIA JOGGER AVRUPA FİYATI

Avrupa'da siparişe açılan yeni Dacia Jogger'ın Fransa'daki fiyatları 5 koltuklu olarak 14 bin 990 eurodan, 7 koltuklu olarak da 15 bin 750 eurodan başlıyor. Söz konusu fiyatlar, Jogger'ı Avrupa'nın en uygun fiyatlı 7 kişilik otomobili yapıyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Dacia Jogger'ın iki farklı motor seçeneği bulunacak, ancak daha sonra bu motorlara yenileri eklenecek.

İlk başta satışa çıkacak modellerde yer alan motorlardan benzinli olanı, 1.0 litrelik yeni TCe motoru kullanacak. 110 bg güç ve 200 Nm tork üretebilen bu motor 6 ileri vitesli manuel şanzıman ile donatıldı.

İkinci seçenekte ise Dacia'nın ECO-G adını verdiği LPG'li ünite ile karşılaşıyoruz. Bu ünite aynı benzinli motor ile eşleştirilmiş olsa da tüketimi 100 kilometrede 7.6 litreye kadar azaltıyor. 40 litrelik LPG ve 50 litrelik benzin deposuna sahip bu versiyon toplamda 1.000 kilometre menzil sunuyor

Son olarak otomobil, 2023 yılından sonra 1.6 litrelik benzinli bir motorla birlikte hibrit motora da kavuşacak. Bu motorun yüzde 40 yakıt tasarrufu sağlayacağı ifade ediliyor.