Dacia Sandero, 2027'de elektrikli olarak geri dönecek 2027'de geleceği belirtilen yeni nesil Dacia Sandero, uygun fiyatlı bir model olarak karşımıza çıkacak.

Dacia Sandero, dördüncü nesli için saf elektrik gücüne sahip sağlam, yükseltilmiş uygun fiyatlı olarak yollara çıkacak.

Şirket CEO'su Denis Le Vot, yeni Sandero'nun "2027 veya 2028"de geleceğini, 2034 veya 2035'e kadar yaşayacağını ve markanın sıfır emisyonlu ürün gamına giden düşük maliyetli rotasında bayrak taşıyıcısı olarak hizmet edeceğini" açıkladı.

Renault Grubu'nun CMF-B EV platformu üzerine inşa edileceği belirtilen elektrikli Dacia Sandero, Dacia'nın "uygun fiyat" politikasından uzaklaşmayacak.

Bu noktada elektrikli Sandero'da rakiplerine göre daha küçük veya ucuz bir batarya paketi kullanılması bekleniyor..

İçten yanmalı motor da gelecek

Dacia Sandero, piyasadaki SUV trendinin aksine hatchback olarak kalmaya devam edecek.

Yüzde 100 elektrikli güç aktarma sisteminin yanı sıra yeni nesil Sandero'nun içten yanmalı motorlu versiyonunun da satışa çıkacağı söyleniyor.