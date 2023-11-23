Dacia Sandero mu Tesla Model Y Mi? Avrupa'da liderlik yarışı kızışıyor Dacia Sandero ve Tesla Model Y, Avrupa'da yılı zirvede kapatmak için kıyasıya yarışıyor. İşte otomobil satışlarında son durum.

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Dacia Sandero ekim ayını Avrupa'nın en çok satan otomobili olarak tamamladı.

Ekim ayında yüzde 38 satış artışıyla 21 bin 139 adede ulaşan Sandero, pazar araştırmacısı Dataforce'un ön rakamlarına göre satışlarda 24. sıraya gerileyen Tesla Model Y'nin iki aylık galibiyet serisine son verdi.

Ancak Avrupa Birliği, EFTA ülkeleri ve Birleşik Krallık'taki satışların yüzde 92'sini temsil eden verilere göre Tesla, geçen ay Ekim 2022'ye kıyasla yüzde 271 daha fazla Model Y (9 bin 660) sattı.

Yılı kim birinci kapatacak

Dataforce'un AB, EFTA ülkeleri ve Birleşik Krallık'taki satışları dahil ettiği verilere göre 2023'ün ilk 10 aylık döneminde 184 bin 088 adet Dacia Sandero satıldı.

Son dönemde satış başarısıyla dikkat çeken Tesla Model Y ise 183 bin 799 adetle ikinci sırada yer alıyor.

Bu yıl Model Y altı kez (şubat, mart, mayıs, haziran, ağustos ve eylül) Avrupa'nın en çok satan modeli olurken, Volkswagen T-Roc temmuz ayında 1 numara oldu. Sandero'nun diğer galibiyetleri ocak ve nisan aylarında geldi.

Eğer satışlar böyle gitmeye devam ederse, 2023 yılında en çok satan model olmak için Dacia Sandero ve Tesla Model Y son aylarda kıyasıya bir rekabete girmiş olacak.

İlk 10 ayda Avrupa'da en çok satılan 5 model

Dacia Sandero - 184 bin 088

Tesla Model Y - 183 bin 799

Volkswagen T-Roc - 164 bin 833

Peugeot 208 - 163 bin 672

Renault Clio - 154 bin 493