Dacia Sandero Stepway Mart 2023 güncel fiyat listesi Dacia Sandero Stepway'in Mart 2023 fiyat listesine ve otomobilin öne çıkan özelliklerine yakından bakıyoruz.

2004'ten bu yana dünya çapında 2,1 milyon müşteriye ulaşan Dacia Sandero Stepway, ülkemizde ise var olduğu süreçte 110 binden fazla satarak başarısını geliştirdi.

Yıllardır Clio II platformu ile yola devam eden Romanyalı kompakt model ailesi, jenerasyon değişimi sonucunda, Renault-Nissan-Mitsubishi Grubu'nun CMF-B adlı küresel altyapı mimarisine geçiş yapmıştı.

Dacia Sandero Stepway motor seçenekleri

Dacia Sandero Stepway; ülkemizde üç motor tipiyle satışa sunuluyor. 1.0 TCE 90 BG motor, adında da anlaşılacağı üzere 90 beygir güç ve 160 Nm tork üretiyor.

6 ileri manuel şanzımanla gelen benzinli motorun şehir içi 5,9 ila 6,1 litre ve şehir dışı 4,3 ila 4,4 litre yakıt tüketimi bulunuyor.

1.0 TCE 90 BG X-Tronic ise 90 beygir güç ve 142 Nm tork üretiyor. X-Tronic şanzımana sahip benzinli motor seçeneğinin ortalama yakıt tüketimi 5,2 litre olarak ölçülüyor.

Öte yandan LPG’li 1.0 TCE ECO-G ise 100 beygir güç 170 Nm torkla sürücülerin karşısına çıkıyor.

Dacia Sandero Stepway fiyat listesi - Mart 2023

Essential Stepway Tce 90 bg - 534 bin 900 TL

Essential Stepway Eco-G 100 bg - 557 bin 900 TL

Essential Stepway Tce 90 bg CVT - 601 bin TL

Expression Stepway Tce 90 bg CVT - 626 bin TL