Dacia Sandero Stepway Nisan 2023 güncel fiyat listesi

2004'ten bu yana dünya çapında 2,1 milyon müşteriye ulaşan Dacia Sandero Stepway, ülkemizde ise var olduğu süreçte 110 binden fazla satışa imza attı.
Yıllardır Clio II platformu ile yola devam eden Romanyalı kompakt model ailesi, jenerasyon değişimi sonucunda, Renault-Nissan-Mitsubishi Grubu'nun CMF-B adlı küresel altyapı mimarisine geçiş yapmıştı.
Dacia Sandero Stepway motor seçenekleri
Dacia Sandero Stepway; ülkemizde üç motor tipiyle satışa sunuluyor. 1.0 TCE 90 BG motor, adında da anlaşılacağı üzere 90 beygir güç ve 160 Nm tork üretiyor.
6 ileri manuel şanzımanla gelen benzinli motorun şehir içi 5,9 ila 6,1 litre ve şehir dışı 4,3 ila 4,4 litre yakıt tüketimi bulunuyor.
1.0 TCE 90 BG X-Tronic ise 90 beygir güç ve 142 Nm tork üretiyor. X-Tronic şanzımana sahip benzinli motor seçeneğinin ortalama yakıt tüketimi 5,2 litre olarak ölçülüyor.
Öte yandan LPG’li 1.0 TCE ECO-G ise 100 beygir güç 170 Nm torkla sürücülerin karşısına çıkıyor.
Dacia Sandero Stepway fiyat listesi - Nisan 2023
Essential Stepway Tce 90 bg
Mart - 534 bin 900 TL
Nisan - 553 bin TL
Essential Stepway Eco-G 100 bg
Mart - 557 bin 900 TL
Nisan - 619 bin 900 TL
Essential Stepway Tce 90 bg CVT
Mart - 601 bin TL
Nisan - 630 bin TL
Expression Stepway Tce 90 bg CVT
Mart - 626 bin TL
Nisan - 655 bin TL