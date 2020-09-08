Dacia Sandero, Stepway ve Logan modelleri tamamen yenileniyor

Dacia, tamamen yenilenen yeni Sandero, yeni Sandero Stepway ve yeni Logan'ı 29 Eylül'de tüm detaylarıyla tanıtacak.

Otomobil üreticisi Dacia, popüler modelleri Sandero, Stepway ve Logan'ı tamamen yenileyerek satışa sunacak.

Dacia'dan yapılan açıklamaya göre; tamamen yenilenen yeni Sandero, yeni Sandero Stepway ve yeni Logan, 29 Eylül'de tüm detaylarıyla gün yüzüne çıkacak.

YENİ SANDERO

Belirgin hatları ve dizayn detaylarıyla yeni Sandero, daha güçlü bir karakter ve sağlamlığa vurgu yapan tasarımıyla yola çıkmaya hazırlanıyor. Otomobil, bir önceki nesle göre daha eğimli ön camı ve alçak tavanı ile daha akıcı bir görünüme sahip.

Yerden yüksekliği artmasına rağmen yeni Sandero, daha geniş kanallar ve tekerlek yapısı sayesinde daha alçak izlenimi veriyor.

YENİ SANDERO STEPWAY

Yeni Sandero Stepway ise Dacia ürün gamının çok yönlü modeli olarak öne çıkıyor. Yeni Sandero Stepway, SUV DNA'sı vurgulanan ve macerayı çağrıştıran tasarımı ile yeni Sandero'dan farklılaşıyor. Daha belirgin hatlara sahip kaput, ızgara altındaki krom Stepway logosu, sis farlarının üzerindeki eğimli yapı, modeli fark edilir kılıyor.





YENİ LOGAN

Tamamen yeniden tasarlanan yeni Logan'ın silüeti daha dinamik ve akıcı, ayrıca bir önceki nesle göre biraz daha uzun. Otomobilin dinamik çizgisine, akıcı tavan çizgisi ve yüzeyi daraltılmış yan camlar katkıda bulunuyor.

Y formundaki farlar, gövdenin hatlarıyla uyumlu jantlar, daha şık tasarıma sahip kapı kolu gibi ayrıntılar yeni Sandero ile benzerlik taşıyor. Y biçimindeki ön ve arka farlar, Dacia'nın yeni ışık imzasını oluşturuyor. Üçüncü nesle daha güçlü bir kimlik kazandıran bu imza, modellerin daha geniş görünmesini sağlıyor.

DETAYLAR 29 EYLÜL'DE

29 Eylül'de tüm detayları ile dünyaya duyurulacak olan yeni modeller hakkında detaylar geldiğinde, sizlerle paylaşacağız.