Dacia Sandero, yakın zamanda elektrikli hale gelmeyecek Dacia, Sandero'nun popülerliğini ve fiyat etiketini korumak adına üretim maliyetleri düşene kadar elektrikli bir versiyon üretmeyecek.

ensonhaber.com

Dacia Sandero, uygun fiyatıyla Avrupalı müşteriler arasında oldukça popüler. Son zamanlarda, otomobilin elektrikli hale geleceği iddiaları vardı.

Markanın Satış Pazarlama Müdürü Xavier Martinet, modelin popülerliğini ve fiyat etiketini korumak adına üretim maliyetleri düşene kadar elektrikli alt yapıya geçmeyeceklerini söyledi.

"Talebe göre ilerliyoruz"

Martinet, elektrikli Sandero'yu geliştirmenin çok zor olmadığını, ancak müşterilerin taleplerine göre ilerlemek istediklerini belirtti.

Bu kapsamda Dacia, geliştirme masraflarından kaçınarak müşterilere daha uygun fiyatlı otomobiller sunmayı amaçlıyor.

Renault Grubu'nun CMF-B EV platformu üzerine inşa edileceği belirtilen elektrikli Dacia Sandero'nun en erken 2027 yılında satışa çıkacağı söyleniyor.

Bu noktada elektrikli Sandero'da, rakiplerine göre daha küçük veya ucuz bir batarya paketi kullanılması bekleniyor..

Dacia Sandero, piyasadaki SUV trendinin aksine hatchback olarak kalmaya devam edecek.