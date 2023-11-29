Dacia, satışları artırmak için SUV modellerine yöneliyor Bigster ve Jogger gibi daha büyük modellere geçiş, Dacia'nın kar marjlarının korunmasına yardımcı olacak.

ensonhaber.com

Dacia yöneticileri, şirketin 2025 yılına kadar iki SUV modeli piyasaya sürerek pazara hakim olmak istediğini söyledi.

Dacia, üçüncü nesil Duster modelini 2024 yılının ikinci çeyreğinde piyasaya sürecek. Bunu bir yıl sonra, yeni Bigster SUV satışa çıkacak. Yeni Duster, 26 Şubat'ta Cenevre Otomobil Fuarı'nda halka tanıtılacak.

Üçüncü nesil Duster ve Bigster, Renault-Nissan CMF-B mimarisi üzerine inşa edilecek.

Bigster, 2025 yılının ikinci çeyreğinde piyasaya sürüldüğünde Avrupa'nın en büyük segmenti olan ana akım kompakt SUV modelleriyle yarışacak.

Duster ve Bigster SUV modelleri, şirketin Romanya'daki ana fabrikasında üretilecek. Söz konusu tesis, şu anda günde 1.200 adet otomobil üretme kapasitesine sahip.

Dacia şu anda 4 modelle boy gösteriyor

Dacia, şu anda Avrupa'da dört model satıyor: Yılda yaklaşık 270 bin adet satması beklenen Sandero küçük hatchback; yaklaşık 200 bin satan Duster, 100 bin satış rakamına ulaşan Jogger kompakt SUV ve yaklaşık 60 bin satışla elektrikli Spring.

Duster ve Sandero da dahil olmak üzere Dacia için tasarlanan bir dizi model, Avrupa dışında da Renault olarak satılıyor.

ACEA grubunun rakamlarına göre Dacia, bu yıl Ekim ayına kadar Avrupa'da 2022'ye göre yüzde 21 artışla 464 bin 902 otomobil sattı.