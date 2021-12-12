Dacia Spring, Euro NCAP testlerinde gösterdiği performansla yalnızca 1 yıldız alabildi.

Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenlik ve performans değerlendirmeleri için 1977 yılında kurulan bağımsız kurum Euro NCAP, yaptığı testler sonucunda otomobilleri derecelendiriyor.

Elektrikli otomobilleri yoğun olarak görmeye başladığımız Euro NCAP'in bu haftaki konuklarının arasında Dacia Spring modeli de vardı.

TEK BİR YILDIZ ALABİLDİ

"Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili" iddiasıyla piyasaya sürülen Dacia Spring, yapılan testlerde oldukça kötü performans gösterdi ve 1 yıldız alabildi.

Dacia Spring, yetişkin yolcu korumasında yüzde 49, çocuk yolcu korumasında yüzde 56, zarar görebilecek yol kullanıcıları kategorisinde yüzde 39, güvenlik yardımcısı kategorisinde ise yüzde 32 oranında başarı gösterdi.

Dacia Spring Euro NCAP çarpışma testi - VİDEO

Dacia Spring'in önden ve yandan çarpma testlerinde sürücünün göğüs bölgesi ve arka yolcunun baş bölgesi için büyük risk oluşturduğu ifade edildi.

Kompakt modelin, çarpışma testlerindeki vasat performansı ve güvenlik yardımcısı konusundaki zayıf özellikleri nedeniyle 1 yıldızda kaldığı belirtildi.