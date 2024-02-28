Dacia Spring'in üretimi Çin'den Avrupa'ya taşınabilir Dacia'nın ucuz elektrikli modeli Spring'in üretimi Çin'den Avrupa'ya kayabilir. İşte markanın gelecek planları.

ensonhaber.com

Romanyalı otomobil üreticisi Dacia, Sandero Stepway modeline bir hayli benzeyen, fakat ondan biraz daha ufak olan elektrikli aracı Spring'i geçtiğimiz yıl ülkemizde satışa çıkarmıştı.

Dacia'nın elektrikli otomobili Spring, geçtiğimiz günlerde yeni nesline kavuştu.

Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobillerden biri olan Spring, artık çok daha modern bir görünüme sahip.

Üretim Avrupa'ya taşınabilir

Tesla Model 3 ve Model Y'den sonra Avrupa'da en çok satılan elektrikli otomobil olan Dacia Spring, şu anda Çin'deki fabrikada üretiliyor.

Ancak, sonrası için şirketin Spring üretimini Avrupa'ya taşıma planları bulunuyor.

Cenevre Otomobil Fuarı'nda konuşan şirketin Satış ve Pazarlama Müdürü Xavier Martinet, 2021 yılında ilk satışa sunulduğu zaman Avrupa pazarı için Spring'i Çin'de üretmenin mantıklı olduğunu söyledi.

Çin'de ucuza üretim yapmanın Spring'in Avrupa'daki en ucuz elektrikli otomobil olarak sunulmasında büyük rol oynadığını belirten Martinet, bu avantajın yavaş yavaş geçerliliğini yitirmeye başladığını belirtti.

Spring, Renault'nun diğer modelleri gibi CMF platformunu kullanmıyor. Bu nedenle, aracın Avrupa'daki mevcut bir üretim hattına taşınması pek mümkün değil.

Bu nedenle marka, yeni bir üretim hattı oluşturmak için şu anda konum arayışında.

.