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    Dacia'nın 7 kişilik modeli Jogger, Türkiye'ye geliyor

    Dacia'nın 7 kişilik yeni modeli Jogger'ın Türkiye tanıtımı, Iğdır ve Kars'ta gerçekleştirildi. Otomobil, 28 Kasım'da yollara çıkacak.
    • 22.11.2022 - 08:55
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 09:29
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    Dacia'nın 7 kişilik modeli Jogger, Türkiye'ye geliyor

    Dacia ailesinin yeni üyesi olan çok yönlü 7 kişilik aile otomobil Dacia Jogger, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru tanıtılmıştı.

    Logan'ın yerini alacak yeni Dacia Jogger, 5 ve 7 kişilik versiyonları ile şimdiden bazı ülkelerde satılıyor.

    Dacia'nın 7 kişilik yeni modeli Jogger'ın Türkiye tanıtımı, Iğdır ve Kars'ta gerçekleştirildi. Otomobil, 28 Kasım'da yollara çıkacak.

    Dacia Jogger teknik detaylar

    AA'nın haberine göre, lansman rengi olan Terracotta kahve, yalnızca Jogger'da sunuluyor. Jogger, Dacia'nın yeni marka kimliğini vurgulayan haki rengin yanı sıra ay ışığı gri, duman gri, gri füme, siyah ve beyaz renkleriyle tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

    Yeni marka kimliğiyle birlikte donanım seviyelerinin isimleri de değişti. Essential'dan başlayan baz donanım seviyesi, sırasıyla Expression ve Extreme olarak devam ediyor.

    TCe 110 beygir benzinli ve ECO-G 100 beygir LPG'li olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle kombinlenmiş 6 ileri manuel şanzımanla gelen Jogger'ın, otomatik vitesli hibrit versiyonu ise 2023'ün ikinci çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak.

    dacia jogger

    Avrupa'da siparişe açılan yeni Dacia Jogger'ın Fransa'daki fiyatları 5 koltuklu olarak 14 bin 990 eurodan, 7 koltuklu olarak da 15 bin 750 eurodan başlıyor. Söz konusu fiyatlar, Jogger'ı Avrupa'nın en uygun fiyatlı 7 kişilik otomobili yapıyor.

    Dacia Jogger Türkiye fiyatı

    Jogger, 577 bin TL'den başlayan lansmana özel fiyatlarıyla 28 Kasım'dan itibaren Türkiye'nin dört bir yanındaki Dacia yetkili satıcılarında tüketicilerle buluşacak.

    Geniş iç hacmiyle gerçek bir 7 kişilik otomobil olan Jogger, gelecek yıl 500 bininci satış adedine ulaşacak olan Dacia markası için önemli bir koz olacak.

    dacia jogger

    dacia jogger

    dacia jogger

    dacia jogger

    dacia jogger

    dacia jogger

    dacia jogger

    dacia jogger

    dacia jogger


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