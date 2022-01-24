Dacia'nın Sandero ve Duster fabrikası 7 milyon üretimi aştı

Dacia'nın Sandero ve Duster fabrikası 7 milyon üretimi aştı

Dacia, ilk kez 1968 yılında hizmete giren ve Sandero, Duster ve Jogger modellerinin üretildiği Piteşti fabrikasında, 7 milyon montaj yaptığını açıkladı.

Dacia'nın, ilk kez 1968 yılında hizmete giren ve Sandero, Duster ve Jogger modellerinin üretildiği Piteşti (Mioveni tesisi) fabrikası, önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

İlk üretim merkezi olması nedeniyle Dacia tarihinde önemli bir yere sahip olan fabrika, 7 milyon araç üretmeyi başardı ve üretilen son araç Duster oldu.

1966 yılında Romanya hükümetinin ulusal bir otomobil markası kurma düşüncesinin ardından bir ihaleyle kurulan Dacia’nın ilk hedefi; Romen halkına uygun fiyatlı, güvenilir ve modern bir araç sunmaktı.

Dacia, 1999 yılında Renault Grubu tarafından satın alındı ve Romanya’daki tarihi fabrikasından kopmayarak üretime burada devam etti.

Dacia, Piteşti’deki fabrikasını 1.5 yıllık rekor bir süreyle 1968 yılında tamamladı ve ilk çıkışını gerçekleştirdi. Romen marka ilk modelini Renault 8 üzerinde logo değişimi yaparak Dacia 1100 adıyla yola çıkardı.

Ardından, 1969 yılında büyük bir başarı getirecek olan Renault 12 alt yapısıyla Dacia 1300 modelinin üretimine başlandı.

ÜRETİM HATTINI GENİŞLETTİ

2004 yılında Logan modelinin tanıtımıyla birlikte yeni bir döneme giren Dacia, Batı Avrupa da dahil olmak üzere ticari bir başarı elde etti.

Marka; 2008 yılında Sandero’yu, 2010 yılında da Duster modelini ürün yelpazesine ekleyerek üretim hattını genişletti.

Piteşti fabrikasında 10 binden fazla kişiye istihdam sağlayan Dacia, günümüzde Logan, Sandero, Duster ve aileye yeni katılan Jogger’ın üretimini burada yapıyor.