Daha fazla güç isteyenlere: Yeni Lamborghini Urus S tanıtıldı

Orijinal Urus'un yerini almaya hazırlanan yeni Lamborghini Urus S, daha fazla güç isteyenler için piyasaya çıkıyor.

Dünya genelindeki rakamlara baktığımızda, artık otomobillerde daha çok SUV modellerinin tercih edildiğini görüyoruz.

Bunun farkında olan lüks otomobil üreticisi Lamborghini, yeni SUV modeli Urus Performante'yi geçtiğimiz aylarda görücüye çıkarmıştı.

Şimdi ise doğrudan giriş seviye Urus'un yerini alacak olan 2023 Lamborghini Urus S karşımıza çıktı.

Yeni Lamborghini Urus S, tıpkı Performante gibi twin turbo 4.0 litre V8 motorun güncellenmiş versiyonunu kullanıyor.

Urus S bu sayede 657 hp (666 PS) güç ve 850 Nm tork sunuyor. Orijinal Urus'ta ise güç değeri 641 hp (650 PS) olarak açıklanmıştı.

Urus, 0-100 km/s hızlanmasını 3,6 saniyede tamamlarken Urus S'te bu süre 3,5 saniyeye düşüyor.

21 inçlik standart jantların yanı sıra yeni 22 ve 23 inçlik opsiyonların da sunulduğu Lamborghini Urus S modelinin iç mekanında ise yeni trim ve renk seçenekleri kullanılıyor.

Lamborghini Urus S fiyatı

Urus S modelinin İtalya'daki fiyatı vergiler hariç 195 bin 538 euro olarak açıklandı.