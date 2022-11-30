Daha ucuz bir Tesla Model 3 yolda

Daha ucuz bir Tesla Model 3 yolda

Tesla, üretim maliyetlerini düşmesi amacıyla Model 3 için yenilenmiş bir versiyon geliştiriyor.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Tesla, özellikle Model 3 serisiyle oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

Tesla Model 3 geçtiğimiz yıl dünya genelinde 508 bin adet satarak ilk 10 model arasına girmeyi başardı. Öte yandan analistler, Tesla Model 3'ün bu yılın sonuna kadar ilk 5'e gireceğini düşünüyor.

Tesla Model 3 yenilenecek

Tesla modelleri, düzenli olarak uzaktan yazılım güncellemeleri alsa da tasarımda veya fiziksel herhangi bir şeyde yapılan değişiklikler neredeyse yok denecek kadar az.

Tesla, üretim maliyetlerini düşmesi ve beş yaşındaki elektrikli sedana yeni bir dokunuş yapmak amacıyla Model 3 için yenilenmiş bir versiyon geliştiriyor.

Projeye yakın dört kişi, yenilenmiş Tesla Model 3′ün 2023’ün sonlarında geleceğini söylüyor.

İçeriden bilgi veren dört kişinin söylediklerine bakılırsa; bu güncelleme öncelikle otomobilin iç mekanına odaklanacak, Ancak şimdilik hiçbir ayrıntı yok.

Tesla, Model 3’ün yenilemesinde öncelikli olarak üretim maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor.