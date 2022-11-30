Petrol
85.21
1.14%
Euro
19.3022
0.29%
Dolar
18.6375
0.00%
Altın
1.052
0.40%
Borsa
4962
-0.79%
Bitcoin
319.200
1.91%
BTXN Coin
5.64
-0.52%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Daha ucuz bir Tesla Model 3 yolda

    Tesla, üretim maliyetlerini düşmesi amacıyla Model 3 için yenilenmiş bir versiyon geliştiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 08:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Daha ucuz bir Tesla Model 3 yolda

    Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Tesla, özellikle Model 3 serisiyle oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

    Tesla Model 3 geçtiğimiz yıl dünya genelinde 508 bin adet satarak ilk 10 model arasına girmeyi başardı. Öte yandan analistler, Tesla Model 3'ün bu yılın sonuna kadar ilk 5'e gireceğini düşünüyor.

    Tesla Model 3 yenilenecek

    Tesla modelleri, düzenli olarak uzaktan yazılım güncellemeleri alsa da tasarımda veya fiziksel herhangi bir şeyde yapılan değişiklikler neredeyse yok denecek kadar az.

    Tesla, üretim maliyetlerini düşmesi ve beş yaşındaki elektrikli sedana yeni bir dokunuş yapmak amacıyla Model 3 için yenilenmiş bir versiyon geliştiriyor.

    Projeye yakın dört kişi, yenilenmiş Tesla Model 3′ün 2023’ün sonlarında geleceğini söylüyor.

    Daha ucuz bir Tesla Model 3 yolda #1

    İçeriden bilgi veren dört kişinin söylediklerine bakılırsa; bu güncelleme öncelikle otomobilin iç mekanına odaklanacak, Ancak şimdilik hiçbir ayrıntı yok.

    Tesla, Model 3’ün yenilemesinde öncelikli olarak üretim maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor.


    Fenerbahçe Alman stoper: Timo Hubers
    Transfer dosyası

    Fenerbahçe Alman stoper: Timo Hubers

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Memur-Sen'den süreli sözleşmelilere kadro mesajı
    Ekonomi

    Memur-Sen'den süreli sözleşmelilere kadro mesajı

    Görüş Bildir