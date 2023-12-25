Daihatsu skandalı büyüyor: Mazda ve Subaru üretimi durdurdu Mazda ve Subaru, çarpışma testlerinde hile yapan Daihatsu'nun fabrikalarındaki araçlarının üretimini durdurma kararı aldı.

ensonhaber.com

Toyota'nın Daihatsu şirketi, genişleyen güvenlik skandalı nedeniyle tüm araç sevkiyatlarını durdurmuştu.

Bazı Toyota ve Mazda modellerinde hava yastığı kontrol ünitelerinin, halka satılan araçlarda kullanılanlardan farklı olduğu ortaya çıktı.

Daihatsu'nun, şu anda üretimde olan tüm modellerinin yanında geçmişte ürettiği bazı otomobillerin de güvenlik testlerinde hile yapıldığı tespit edildi.

Bağımsız bir panel, nisan ayında çoğu Toyota olarak satılan 88 bin küçük otomobil için yapılan yan çarpışma güvenlik testlerinde hile yaptığını söyledikten sonra Daihatsu'yu soruşturuyor.

Toyota Motor'un bağlı ortaklığı olan Daihatsu'nun, güvenlik testlerine hile karıştırdığı ve bundan ötürü de hem denizaşırı hem de Japonya'daki araçlarının sevkiyatını durduracağı açıklandı.

Subaru ve Mazda da üretimi durdurdu

Mazda ve Subaru, çarpışma testlerinde hile yapan Daihatsu'nun fabrikalarındaki araçlarının üretimini askıya aldı.

Daihatsu fabrikalarının toplam sekiz otomobil modeli ürettiği ve bunların daha sonra Mazda ve Subaru markaları altında satıldığı belirtiliyor.

Bu modellerin üretimine ne zaman yeniden başlanacağı konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.