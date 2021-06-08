Daimler, Avrupa'daki bazı tesislerini satıyor

Finansal sorunlar yaşayan Alman Daimler, Avrupa'daki bazı showroom tesislerini satmaya karar verdi.

Koronavirüs salgınına ek olarak son aylarda yaşanan küresel çip tedarik sorunları, otomobil üreticilerini zor durumda bırakıyor.

Son zamanlarda birçok marka, çip krizi nedeniyle üretimi durdurmak zorunda kalırken, Mercedes'in çatı şirketi Daimler de zor durumda.

Daimler, finansal sorunlarını çözmek için Avrupa'da bulunan bazı showroom'larını satışa çıkartacak.

1,2 MİLYAR DOLAR GELİR

Almanya'nın önemli gazetelerinden biri olan Handelsblatt'ın verilerine göre Daimler, bu satışlardan toplam 1.2 milyar dolar gelir elde edecek.

Toplamda 25 adet showroom'u satışa sunacak olan Daimler, bu 25 tesisin tamamını İngiltere, İspanya ve Belçika üzerinden seçti. Satışlar tamamlandığında, tesislerde çalışan 2800 çalışan da işsiz kalacak.

Daimler CEO'su Ola Kallenius, işten çıkarılacak isimlere çeşitli güvenceler sağlanacağını belirtiyor.