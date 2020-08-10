Daimler ile CATL, 700 km menzilli araç üretecek

Daimler, Çinli batarya üreticisi CATL ile olan bağlarını daha da güçlendirecek. İki şirket, menzili 700 kilometreyi aşan elektrikli araç bataryaları için birlikte çalışacak.

Elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen gün artarken, otomobil üreticileri kendi teknolojilerini geliştirmek için birbirleriyle yarışıyor.

Mercedes'in çatı şirkedi Daimler, elektrikli otomobiller için yeni batarya teknolojileri geliştiren Çinli şirket CATL ile bir anlaşma imzalamıştı.

Alman şirket, şimdilerde Çinli şirket ile olan iş birliğini daha da güçlendirecek bir adım attı.

YÜKSEK MENZİLLİ YENİ BATARYALAR GELİŞTİRECEKLER

Daimler'den gelen açıklamaya göre iki firma, yakıt hücreleri ve çeşitli batarya sistemleri üzerinde çalışacak ve menzili 700 kilometreyi aşan bataryalar geliştirecek.

Mercedes-Benz'in baş işletme sorumlusu Markus Schafer, bu anlaşma ile birlikte markanın batarya teknolojileri konusunda liderliğe oynayacağını ifade etti.

CATL ve Daimler'in şimdiden gelecekteki araçlar için kullanılacak batarya projelerine başladığı biliniyor. Markalar güçlerini birleştirerek hem ağır maliyetlerden kurtulmak, hem de geliştirme sürecini kısaltmak istiyor.

Alman şirketin 700 kilometre menzile sahip ilk elektrikli otomobili ise Mercedes-Benz EQS olacak.

