Daimler, küçülmeye giderek elektrikli araçlara odaklanacak

Mercedes'in ana markası Daimler, artık elektrikli otomobillere odaklanacağını ve küçülme planları yaptığını açıkladı.

Alman otomobil üreticisi Mercedes'in çatı şirketi Daimler, son zamanlarda ciddi değişiklikler yapıyor.

Önce manuel şanzımanı otomobillerden kaldırma kararı alan Alman marka, bazı motor seçeneklerinin de artık kullanılmayacağını duyurmuştu.

KÜÇÜLMEYE GİDİYOR

Daimler CEO'su Ola Kaellenius, bu işi bir adım daha öteye taşıyacaklarını ve markanın küçüleceğini resmen açıkladı.

Mercedes-Benz'in rotasını lüks elektrikli ve otonom araçlara çevirdiklerini söyleyen Kaellenius, dünya üzerinden karbon ayak izlerini silmek istediklerini ve markanın beş yıl içerisinde çok daha küçük bir şirket haline geleceğini ifade etti.

Kaellenius, "Bundan beş yıl sonra çok daha küçük bir firma olacağız. Güç seçeneklerimizi ciddi anlamda değiştirmeyi planlıyoruz. Bu sebeple yeni yazılım mühendisleri ile batarya sistemleri ve elektrikli otomobiller konusunda deneyimli isimleri işe alıyoruz." dedi.

Söz konusu değişim kapsamında, yaratılan istihdamda da büyük düşüş yaşanacak. Çünkü içten yanmalı motorları üretmek, elektrikli motorlara göre çok daha kompleks ve daha fazla iş gücü gerektiriyor.

Aynı zamanda 2024 itibarıyla yeni bir işletim sistemi tanıtacak marka, teknolojik anlamda sektörün en öndeki temsilcisi olmayı planlıyor.

Yeni teknolojisi hakkında da konuşan Daimler CEO'su, "Bu işletim sistemini bir iPhone modeli olarak düşünün. Üstüne her zaman yeni şeyler ekleyip teknolojiyi geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.