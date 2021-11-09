Daimler, otomobillere araç içi ödeme sistemi getiriyor

Daimler ve Visa arasındaki yeni teknolojik iş birliği ile Daimler; Avrupa'da araba sahiplerine, sürücülere ve yolculara araç içi ödemeleri mümkün kılacak.

Daimler Mobility ve Visa arasındaki yeni teknolojik iş birliği gerçekleşti. Bu kapsamda Alman otomobil şirketi Daimler; Avrupa'da araba sahipleri, sürücüler ve yolcular için araç içi ödeme sistemini hayata geçirecek.

Visa'dan yapılan açıklamaya göre; araç içi dijital alışveriş, lüks segment müşteri deneyimi açısından büyük önem taşıyor.

ARAÇTAN İNMEDEN SATIN ALMA İMKANI

Bu özellik, Mercedes-Benz araç sahiplerine araçlarından inmeden ürün ve hizmet satın alma ve ödeme yapma imkanı tanıyor.

Bu sayede sürücüler; sadece parmak izlerini kullanarak yakıt satın alabilecek, dijital alışverişler için araç içinden ödeme yapabilecek ve en güncel Mercedes-Benz asistanına erişebilecek.

İngiltere, Almanya ve Avrupa genelindeki Daimler müşterileri, 2022 baharından itibaren otomobillerinin ana ünitesi aracılığıyla bu özelliklerden faydalanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Visa Avrupa Üst Yöneticisi (CEO) Vekili ve Avrupa Pazarları Başkanı Antony Cahill, "Yeni teknolojinin pilot testleri ile ilk lansman faaliyetleri dünya genelinde hem ödemeler hem de otomotivde yenilikçiliğin merkezi olan Avrupa'da gerçekleştirildi.

Bu iş birliği, dijital ödemelerde bir dünya lideriyle dünyanın ilk otomobil üreticisinin yeni nesil akıllı çözümler yaratmak üzere teknolojilerini nasıl birleştirebildiğini çok güzel gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.