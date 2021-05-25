Daimler: Sadece elektrikli araçlara yönelmek riskli

Alman otomotiv şirketi Daimler'in üst düzey yöneticilerinden Martin Daum, yalnızca elektrikli araçlara yönelmenin riskli olabileceğini söyledi.

Elektrikli araçlara olan ilgi her geçen yıl artarken, birçok üretici bu pazara dev yatırımlar yapmaya başladı. Bu üreticilerden biri de Mercedes'in çatı şirketi Daimler.

Daimler Truck CEO'su Martin Daum, hidrojen yakıtlı kamyonların nakliye sektöründeki emisyonların azaltılmasında önemli bir rol oynayacağına olan güvenini dile getirdi.

"YALNIZCA ELEKTRİKLİYE ODAKLANMAK RİSKLİ"

Daum, akü üretmek için gereken ham madde kıtlığı ve kamyon ve otobüs şarj istasyonlarının altyapısının olmaması veya gelişmemiş olması nedeniyle yalnızca elektrikli araçlara odaklanmanın riskli olduğunu söyledi.

Daum: “İklim hedeflerimizi karşılamak için tek başına teknolojiye güvenmeyi göze alamayız. 2025 yılına kadar, odak noktası pilli elektrikli araçlar olacak. 2025 ile 2035 arasında hem akülü hem de yakıt hücreli araçlara ihtiyacımız olacak, çünkü hızla büyüyen altyapı talepleri iki yönlü bir yaklaşım gerektiriyor.” ifadelerini kullandı.