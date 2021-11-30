Daimler ve Stellantis, ABD'li pil üreticisiyle anlaştı

ABD'li pil üreticisi Factorial Energy, Daimler ve Stellantis ile yatırım anlaşması imzaladı.

ABD merkezli Factorial Energy; yaptığı açıklamada, pil teknolojisini ticarileştirmek amacıyla Mercedes-Benz'in çatı şirketi Daimler ve Stellantis ile anlaşma imzaladığını açıkladı.

Factorial Energy, herhangi bir finansal ayrıntı vermeden yaptığı açıklamada, ortaklıklar kapsamında hem Daimler hem de Stellantis'in pillere yatırım yapacağını söyledi.

Elektrikli otomobiller popüler hale geldikçe, şirketlerin bataryalar için yatırımları da artıyor. Daha önce Stellantis, lityum geliştiricisi Vulcan Energy Resources ile bir anlaşma yapmıştı. Alman Daimler ise elektrikli araç şarj girişimi Ionity'ye yatırım yaptığını açıklamıştı.

Factorial Energy CEO'su Siyu Huang, "Yeni ortaklarımızla, yalnızca daha güvenli ve daha uzun sürüş menzilli araçlar sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda geleneksel lityum iyon pil üretim tesisleriyle, daha verimli piller geliştirebiliriz." ifadelerini kullandı.

HYUNDAI VE KIA DA ANLAŞMIŞTI

Daha önce Hyundai ve Kia gibi otomobil üreticileri de ABD merkezli Factorial Energy ile anlaşma imzalamıştı.