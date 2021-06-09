Daimler'in hidrojen yakıtlı kamyonu testlere başladı

Daimler Trucks, hidrojen yakıt hücreli Mercedes-Benz GenH2 isimli kamyonun kapsamlı testlerine başladığını duyurdu

Daimler Trucks, 2020 yılında tanıtılan ve hidrojen bazlı yakıt hücrelerine sahip GenH2 kamyonun prototipinin testlerine başladığını açıkladı.

Seri üretime giden yolda önemli bir adım atıldığını belirten şirket, yakıt hücreli GenH2 kamyonu kesintisiz kullanım, farklı hava ve yol koşulları ve çeşitli sürüş koşullarına göre test ediyor

MÜŞTERİ TESTLERİ 2023'TE

Daimler Trucks, bu yıl sona ermeden GenH2 kamyonun trafiğe açık yollarda testlerinin yapılmasını öngörürken, müşteri testlerinin de 2023 yılında başlaması planlanıyor.

Gerçekleşen testlerin ardından, ilk seri üretim GenH2 Kamyon’un 2027 yılından itibaren müşterilere teslim edilmesi hedefleniyor.

Daimler Truck AG İcra Kurulu Başkanı ve Daimler AG İcra Kurulu Üyesi Martin Daum, “Hidrojen bazlı yakıt hücresi güç-aktarma sistemi, geleceğin CO2 nötr uzun mesafeli kamyonlarının vazgeçilmezi olacak. Bu, teknolojiyi seri üretime geçirmek için birlikte çalıştığımız ortaklarımız tarafından da onaylandı.

Buna ek olarak, Avrupa genelinde yönetimlerin karayolu yük taşımacılığında hidrojen kullanımına yönelik taahhütleri de bu teknolojiye ivme kazandıracaktır.

Siyasi destek, hidrojen altyapısının geliştirilmesini teşvik etmede ve yakıt hücreli kamyonların müşterilerimiz için uygun maliyetli olmasını sağlamada önemli bir rol oynuyor." dedi.

10 YILLIK KULLANIM ÖMRÜ VAR

Yapılan açıklamaya göre, Daimler Trucks mühendisleri GenH2 kamyonu, benzer bir Mercedes-Benz Actros ile aynı dayanıklılığı sağlayacak şekilde tasarlıyor. Bu, 1.2 milyon kilometre yol, 10 yıllık kullanım ömrü ve toplam 25 bin çalışma saati anlamına geliyor.

HİDROJEN YAKITLI ARAÇ NEDİR

Aslına bakacak olursak, hidrojen yakıtlı araçlar da tıpkı elektrikli araçlar gibi gücünü elektrikten alıyor. Ancak hidrojenli araçların içerisinde herhangi bir batarya yok. Bu araçlar, elektrik enerjisini içerisinde bulunan hidrojenden elde ediyor.

Benzin ve dizel gibi fosil yakıtların yerine hidrojen kullanmak, karbondioksit gazı oranını düşürebilmek için en iyi çözüm yöntemlerinden biri. Bu nedenle bazı üreticiler, bu teknolojiyi daha geliştirmek için çalışıyor.

Hidrojen yakıtının maliyetli olması ve gerekli yakıt istasyonlarının fazla olmaması, bu teknolojinin önündeki en büyük engellerden ikisi.