Dev kargo gemisindeki yangın, Porsche teslimatlarını geciktirdi

Lüks Porsche otomobiller de dahil olmak üzere Volkswagen Grubu'nun araçlarını taşıyan dev kargo gemisinde, birkaç gün önce yangın çıkmıştı. Araçlarını teslim alamayan müşteriler duruma tepkili.

Almanya'nın Emden kentinden ABD'deki Davisville limanına doğru seyir halinde olan ve Porsche dahil Volkswagen Grubu'nun lüks otomobillerini taşıyan Felicity Ace gemisi, geçtiğimiz günlerde alevlere teslim olmuştu.

Kuru yük gemisinde, sınırlı sayıda üretilen lüks Porsche otomobiller de dahil olmak üzere Volkswagen Grubu'na ait markaların arabaları bulunuyordu.

Gemideki 22 kişilik mürettebat cankurtaran botlarıyla tahliye edilirken, gemide 3 bin 965 adet lüks otomobil olduğu belirtildi.

LÜKS OTOMOBİLLERİ TAŞIYORDU

Bu otomobillerden 1.100 adedinin Porsche olduğu doğrulanırken, 189 adet Bentley ile sayısı belli olmayacak şekilde Audi ve Lamborghini’nin de yanan gemide olduğu iddia edildi.

PORSCHE TESLİMATLARI GECİKTİ

ABD’de bulunan bir Porsche bayisinin, perşembe gününden bu yana otomobil bekleyen müşterilerle endişeli görüşmeler yaptığı belirtildi.

'Eastpointe' isimli bayinin onlarca müşterisi, değerleri 50 bin dolar ila 265 bin dolar arasında değişen lüks Alman otomobillerinin teslimatını bekliyor.

Öte yandan Porsche, gelen şikâyetler üzerine e-postayla açıklama da yaptı. Açıklamada, ''Ne olduğunu ve sonraki adımları doğrulamak için henüz çok erken olsa da çözüm bulmak için müşterilerimizi ve bayilerimizi elimizden gelen en iyi şekilde destekliyoruz.'' denildi.

4 GÜNDÜR SÜRÜKLENİYOR

Portekiz’e bağlı Azor Adaları’na yakın bir konumda alev almaya başlayan gemideki tüm mürettebat tahliye edildi ancak yangının devam etmesi nedeniyle gemi, yaklaşık 4 gündür Atlas Okyunusu’nda sürükleniyor.

Binlerce lüks otomobille birlikte sürüklenen gemideki son durumla ilgili Portekizli yetkililer, yangının devam ettiğini ve geminin izlenmesi için okyanus devriye gemisinin bölgede bulunduğunu duyurdu.

