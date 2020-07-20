Dev otomobil üreticilerinin toplam borcu 717 milyar dolar

Volkswagen, Mercedes, Toyota, Ford ve BMW'nin toplam borcu 717 milyar doları aştı.

Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, üretimi durdurmuş ve satış bayilerini de kapatmıştı.

Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte fabrikalarını yeniden açıp üretime başlayan dev markalar, salgın süreci boyunca zararın önüne geçemedi.

EN ÇOK BORCU OLAN MARKALAR

900 marka üzerinde yapılan araştırmanın ardından en çok borcu olan üreticiler listesinde otomobil devleri de yer aldı.

Yaklaşık 192 milyar dolar borcu bulunan Volkswagen, en fazla borcu olan otomobil üreticisi oldu.

Volkswagen'i en yakından takip eden marka, Mercedes ve Smart’ın çatı kuruluşu olan Daimler oldu. Grubun toplam borcu 151 milyar dolar ve listede 3. sıradalar.





Japon üretici Toyota ise Daimler’in hemen arkasından geliyor. Toyota, 138 milyar dolar borca sahip.

Listede yer alan diğer otomotiv markaları ise Ford ve BMW, Bu üreticiler sırasıyla 122 milyar dolar ve 114 milyar dolar borca sahip.

5 markanın toplam borcu ise 717 milyar dolara kadar ulaşıyor.