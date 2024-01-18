Dizel motora elveda: Yenilenen Ford Kuga tanıtıldı Amerikan otomotiv devi Ford, popüler SUV Kuga'yı yeniledi. İşte otomobilin öne çıkan özellikleri.

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Ford, bir süredir üzerinde çalıştığı Kuga modelindeki yenilikleri duyurdu. Yenilenen Kuga, tasarım açısından güncel Ford modellerine daha yakın bir çizgiye sahip.

Özellikle iç tasarımda yapılan önemli değişiklikler dikkat çekiyor. Ayrıca, bu yenilenme süreciyle birlikte Kuga, dizel motor seçeneklerine de veda ediyor.

Özellikle aracın ön tasarımında gerçekleştirilen değişiklikler oldukça bariz ve dikkat çekici. Bu yenilikler, Kuga'nın yeni kimliğini ve Ford'un tasarım yaklaşımını ön plana çıkarıyor.

Yenilenen Ford Kuga neler sunuyor

Ford Kuga, yenilenmesine rağmen, hala C2 platformu üzerinde üretilmeye devam ediyor. Bu durum, otomobilin boyutlarında önemli değişikliklerin olmasını sınırlıyor.

13,2 inçlik yeni multimedya ekranı, tüm modellerde standart olarak gelecek ve SYNC 4 yazılımını kullanacak.

Yenilenen Ford Kuga, mevcut 2.0 EcoBlue motor seçeneğini terk ederek, son zamanlardaki trendlere uygun bir şekilde elektrik desteğine geçiş yapıyor.

Yenilenen modelde en üst motor seçeneği olarak, 243 beygir gücüne sahip şarj edilebilir hibrit bir motor yer alıyor.

Bu güçlü motorun içten yanmalı bölümü 2,5 litre hacme sahip ve yalnızca AWD (dört tekerlekten çekiş) seçeneği ile sunuluyor.

Motor seçenekleri arasında, en düşük güç seviyesi olarak 120 beygir güç üreten 1.5 litrelik EcoBoost motor da bulunuyor.

Şu an için Ford, makyajlanmış Kuga'nın fiyatını ve piyasaya çıkış tarihini açıklamadı. Ancak, Ford'un yakın zamanda bir açıklama yapması bekleniyor.