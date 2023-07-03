Dizel skandalını kabul etmişti! Audi'nin eski CEO'suna hapis cezası Almanya’da bir mahkeme eski Audi'nin eski CEO'su Rupert Stadler’ı dizel emisyon skandalı soruşturması kapsamında 1 yıl 9 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırdı.

AA & Ensonhaber

Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen, ABD'deki mahkemece yüksek miktarda para cezasına çarptırılmıştı.

Dizel skandalı, Alman kamuoyunda ülkenin otomobil üretim üssü imajına zarar verdiği için çok eleştirilmişti.

Audi CEO'su itiraf etmişti

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'nun (VW) lüks otomobil markası Audi'nin eski Üst Yöneticisi (CEO) Rupert Stadler, cezasının ertelenmesi karşılığında dizel emisyon skandalındaki "rolünü" itiraf etmişti.

Mahkeme, daha önce 60 yaşındaki Stadler'in dizel skandalıyla ilgili kapsamlı bir itirafta bulunması ve 1,1 milyon euro ödemesi halinde ertelenmiş hapis cezası verileceğini açıklamıştı.

Hapis cezası aldı

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen Grubu'nun (VW) lüks otomobil markası Audi'nin eski üst yöneticisi (CEO) Rupert Stadler, dizel skandalında ihmal yoluyla dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle Münih Bölge Mahkemesi tarafından 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hapis cezası ertelenen, Stadler, dizel skandalında ihmal yoluyla dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle ceza alan ilk Volkswagen Grubu Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Savcılık, Stadler'i, söz konusu manipülasyondan Eylül 2015'ten beri haberdar olmasına karşın Audi ve Volkswagen otomobillerin satışını durdurmamakla suçluyordu.

Stadler, dizel skandalı soruşturmasından dolayı 2018'de Volkswagen tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.