Doblo Frigo Maxi Türkiye'de satışta: İşte fiyatı

Doblo'nun, soğuk zincir taşımacılığına yönelik geliştirilen özel yalıtım ve soğutucu ünitesine sahip Frigo Maxi versiyonu, ülkemizde satışa sunuldu.

Fiat, Türkiye'nin en çok tercih edilen hafif ticari aracı Doblo'nun, yeni bir versiyonunu Türkiye'de satışa sundu.

Soğuk zincir taşımacılığına yönelik geliştirilen özel yalıtım ve soğutucu ünitesine sahip Doblo Frigo Maxi, yeni müşterilerini bekliyor.

Doblo Frigo Maxi, gıda taşımacılığına uygun ve bu sektörde ticaret yapan müşterilerin görüşleri dikkate alınarak tasarlanmış olmasıyla dikkati çekiyor.

Salgın nedeniyle artan uzaktan alışveriş alışkanlıkları ile büyüyen şehir içi lojistik hizmetlerinde müşterilere en iyi hizmet sunma amacıyla geliştirilen Frigo Maxi’nin yalıtımında kolay sökülüp takılabilen ve maksimum ısı yalıtımı sağlayan modüler izolasyon panelleri yer alıyor.

Yükleme alanı genişliği 1.442 mm’ye ve yüksekliği 1.180 mm’ye varan Doblo Frigo Maxi’nin yükleme hacmi 2,2 metreküp; istiap haddi ise 819 kilogram olarak öne çıkıyor.

BAYİLERDEN TESLİM ALINABİLİYOR

Fiat Professional güvencesiyle pazara sunulan ve bozulabilir gıdaların güvenle taşınmasına imkan sağlayan Frigo Maxi’yi tercih eden müşteriler, herhangi bir ek prosedür ile de uğraşmıyor.

Müşteriler, Doblo Frigo Maxi’nin ikinci aşama tip onay belgesi sayesinde, araçlarını TSE ve TÜV’e götürmeden bayilerden teslim alıp tescil işlemlerini yaptırabiliyorlar.

Frigo Maxi’nin '+4 santigrat derece' soğutma sınıfında kullanıma uygun olan ilk versiyonu, başta, sanal marketler olmak üzere et, balık, meyve, sebze taşımacılığı, pastane ve çiçekçi gibi meslek grupları için önemli taşıma ve nakliye avantajları sunuyor.

Gizli kondenserere sahip bu versiyonda aracın tavanına müdahale edilmeden aerodinamik yapısı korunmuş oluyor ve alçak tavanlı otopark gibi yerlerde rahat bir kullanım imkanı sağlıyor.

Yine '+4' santigrat derece soğutma sınıfına yönelik olarak tasarlanan tepe kondenserli ikinci versiyonda ise ilk versiyona ek olarak sürücü bölümünde konforu arttırmak için klima sunuluyor.

Tofaş Ar-Ge mühendislerinin çalışmaları ile geliştirilen bu versiyon aynı anda hem soğutucu hem de klima sunması sebebiyle sektördeki birçok çözümden ayrışarak ön plana çıkıyor.

Gıda taşımacılığındaki ihtiyaçları dikkate alarak sağlıklı ve uygun koşullarda taşıma yapmayı sağlayan, sağlam, kaliteli ve şık tasarımıyla dikkat çeken DoblO Frigo Maxi’nin gizli kondenserli ilk versiyonu bayilerde yerini aldı. Diğer versiyonların satışına ise ilerleyen günlerde başlanması hedefleniyor.

TÜRKİYE FİYATI

Doblo Frigo Maxi, cazip kredi avantajları, '3 yıl 150 bin kilometre garantisi' ve 290 bin 500 TL'den başlayan fiyatla satın alınabiliyor.