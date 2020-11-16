Dolar düşse de ikinci el araç fiyatları artmaya devam ediyor

Dolar düşse de ikinci el araç fiyatları artmaya devam ediyor

Dövizin düşüşe geçtiği şu günlerde umutlanan vatandaşlar, ikinci el araç pazarlarına yönelse de fiyatlar hayal kırıklığı yarattı.

Koronavirüs nedeniyle otomobil pazarı eski günlerine dönmeye çalışırken, ikinci el araç fiyatları her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Ancak ülkemizdeki fiyat artışına rağmen ikinci el araçlara olan talep oldukça fazla.

Üstelik son zamanlarda dolar kurunun biraz geri çekilmesi bile ikinci el araç fiyatlarının yükselişini engelleyemiyor.

Gaziantep’te her pazar günü sabah saatlerinde açılan ikinci el oto pazarı, en hareketli günlerinden bir tanesini yaşadı. Hafta içi düşeşe geçen dövizle oto pazarına gelen vatandaşlar umduklarını bulamadı.

Ne alıcının ne de satıcının memnun olduğu pazarda, umutlar ithal edilmesi beklenen ikinci el araçlara kaldı.

FİYATLARI GÖRÜNCE VAZGEÇTİLER

Araç almak için pazarı dolaşan ama fiyatları görünce almaktan vazgeçen Gaffur Öztürk, sıfır araç gelirse düşüş yaşanacağını söyledi. Öztürk, ''Şu an piyasa çok yüksek 20 bin liralık arabaya 30-40 bin lira istiyorlar piyasa çok kötü her hafta da yükseliyor.

Şu anda ne alabiliyoruz ne satabiliyoruz. İkinci el araçların da ithaliyle inşallah gelirse biraz daha düşüş yaşayabiliriz. İthal edilen ikinci el araç piyasayı etkiler ve inşallah düşüş olur.'' dedi.

SIFIR ARAÇLARDA TESLİMAT 2 AY SONRA

Pandeminin etkisiyle sıfır aracın üretiminin az olduğunu belirten Galerici Ökkeş Çelik ise, ''İkinci el araca talep daha çok arttı, bundan dolayı fiyatlar yükseldi. Bayiye gittiğimizde 110 bin liralık bir aracı alıyorsunuz ama 2 ay sonra geliyor ve 2 ay sonra gün piyasasından teslim ediliyor.'' ifadelerini kullandı.

Çaycıdan, fabrika işçisine herkesin galericiliğe başlamasıyla piyasanın daha da etkilendiğini ifade eden Galerici Sadullah Ay ise, devletin buna bir sınır koyması gerektiğini kaydetti.

Öte yandan INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, ekim ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 207 bin 437 adet satış (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) gerçekleşti.

Satışlarda geçen senenin ekim ayına göre yüzde 28, geçen aya göre ise yüzde 8 artış kaydedildi.

Toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı da yüzde 17 seviyesinde belirlendi.