Dolar kurunun düşmesiyle otomobil fiyatlarında indirim başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla dolarda başlayan sert düşüş sonrası, otomobil markaları da fiyatları aşağıya çekiyor. Birçok marka, fiyatların güncelleneceğini duyurdu.

Koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamalar nedeniyle otomobil sektörü zor günler geçiriyor.

Aynı zamanda bu yılın başlarında yaşanan küresel çip sıkıntısı, özellikle sıfır araç üretimini ciddi şekilde etkiliyor.

Son zamanlarda ise sert yükselen dolar kuru nedeniyle, otomobil üreticileri kasım ve aralık aylarında sıfır araç modellerine zam üstüne zam yapmıştı.

DOLARIN DÜŞMESİYLE İNDİRİMLER BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla dolarda başlayan sert düşüş sonrası otomobil markaları da harekete geçti.

Sabah saatlerinden itibaren fiyat güncellemesi yapma kararı alan Renault ve Dacia, internet sitelerini kapatarak fiyatları güncelleyeceğini duyurdu.

Hemen ardından ise BMW, Land Rover, Mini Cooper, Hyundai, Opel ve Citroen de güncelleme yapacağını duyuran markalar arasında yer aldı.

YÜZDE 10-11 İNDİRİM GELİYOR

Citroen, Opel ve Peugeot, bugün itibarıyla tüm modellerinde fiyatları ortalama yüzde 10-11 arasında indirdiğini açıkladı. Diğer markalarda da benzer indirimler yapılması bekleniyor.

"20-25 BİN LİRALIK DÜŞÜŞ YAŞANACAK"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, "Bir hafta içerisinde otomobil piyasasında yaşanan düşüşleri vatandaş görmeye başlar.

Benim tahminim ilk etapta 20 bin lira veya 25 bin liralık bir düşüşün yaşanacağı. Bu durum ikinci el araçlara da yansır. Kurun düşüşü satışları da olumlu etkileyecektir." ifadelerini kullandı.

Döviz kuruna endeksli otomobil fiyatları, 1 ayda yüzde 50’den fazla artmış ve bazı modellerde fiyat artışı yüzde 100'ü bulmuştu.