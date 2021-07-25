DS 7 Crossback’in sınırlı üretim Louvre özel serisi Türkiye'ye geliyor

DS Automobiles, DS 7 Crossback’in sınırlı üretim Louvre özel serisini yılın son çeyreğinde Türkiye'de de satışa sunmaya hazırlanıyor.

DS Automobiles'den yapılan açıklamaya göre, 35 binden fazla sanat eserine ev sahipliği yapan ilham verici Louvre müzesine ait zarif detaylar barındıran DS 7 Crossback Louvre özel serisi, bu yılın son çeyreğinde sınırlı sayıda da olsa ülkemize gelecek.

Bu özel seri, PureTech 225 benzinli motor ile kombine edilen Opera tasarım konsepti ve Bazalt Siyahı Art Nappa deri versiyonu özelliklerini temel alıyor.

25 KİŞİ SAHİP OLABİLECEK

2015 yılındaki marka tanıtımından bu yana dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nin sponsoru olan DS Automobiles'in premium SUV sınıfındaki temsilcisi DS 7 Crossback’in Louvre özel serisine Türkiye'de sadece 25 kişi sahip olabilecek.

DS 7 Crossback Louvre; DS Wings cam çerçeve süslemeleri, tavan rayları ile arka aydınlatma grubu süslemelerinin parlak siyah renkli oluşu ile diğer DS 7 Crossback versiyonlarından farklılaşıyor.

En küçük ayrıntılara kadar kişiselleştirilen DS 7 Crossback Louvre özel serisi, siyah renkli dış dikiz aynası kaplamalarına lazer ile işlenmiş Louvre piramidi süslemesi ile dikkati çekiyor.

DS 7 Crossback Louvre; sedefli mürekkep mavisi, sedefli kristal grisi, sedefli perla nera siyahı ve metalik platin grisi olmak üzere 4 farklı renkle tercih edilebiliyor.

Söz konusu aracın sahiplerine, Louvre müzesindeki kalıcı koleksiyonlar ve geçici sergilerin yanı sıra; Ulusal Eugene-Delacroix Müzesi'ne sınırsız giriş, Richelieu geçidinden Louvre müzesine öncelikli erişim, bir refakatçi için bir ücretsiz giriş, Louvre Lens ve Louvre Abu Dhabi'deki Zaman Galerisi'ne ücretsiz giriş ve bir yıl boyunca 100'ün üzerinde başka müzede sunulan diğer fırsatları garanti eden bir “Louvre Dostları” kartı veriliyor.