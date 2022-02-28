DS Automobiles, 2024'te tamamen elektrikli araçlara geçecek

DS Automobiles, 2024 yılında tüm model ailesinin yüzde 100 elektrikli araçlardan oluşacağını açıkladı.

2014 yılındaki ilk lansmanından bu yana, elektrifikasyonu stratejisinin merkezine alan Fransız üretici DS Automobiles, bu stratejisi doğrultusunda Formula E’ye katılan ilk premium üretici olmuştu.

Yüzde 100 elektrikli araçların yarışında elde ettiği tecrübeleri, sürdürülebilir mobiliteye yönelik geliştirdiği araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemek için kullanmaya devam eden şirket, elektrikli araç planlarını açıkladı.

2024'TE TAMAMEN ELEKTRİKLİ ARAÇLARA GEÇİYOR

DS Automobiles, 2024 yılında tüm model ailesinin yüzde 100 elektriklilerden oluşacağını açıklayarak, bu doğrultuda geliştirdiği elektrikli modelleriyle geleceğin teknolojilerini bugünden sunmaya devam ediyor.

DS PERFORMANCE Direktörü Thomas Chevaucher, yüzde 100 elektrikli modelin teknolojisine işaret ederek, "Amacımız, Formula E'de edindiğimiz deneyimi ve uluslararası unvanlarımızla kazandığımız uzmanlığı, yarının yüksek performanslı elektrikli otomobilini öngören bir projeye uygulamak.

Bu, bileşenlerin davranışlarını analiz etmek ve gelecekteki üretime yönelik olarak geliştirmek için kullanacağımız bir laboratuvardır. Bu uygulamayla amacımız aynı zamanda maliyetleri düşürmek, üretimlerini kolaylaştırmak ve üretim modellerindeki uygulamaları keşfetmek için çözümler bulmaktır. E-TENSE serisinin gelecek nesilleri bu geliştirmelerden yararlanacaktır.” dedi.

Elektrikli dönüşümün performanstan ödün vermeden olabileceğinin en önemli sembollerinden bir tanesi olan DS E-TENSE PERFORMANCE, önde 250 kW arkada ise 350 kW güç üreten iki elektrik motoruyla bunu gözler önüne seriyor.

Toplamda 815 hp üretebilen ve tekerleklerde 8.000 Nm tork değerini aktarabilen bu iki motor doğrudan Formula E için tasarlanan DS PERFORMANCE geliştirmelerinden alındı.