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    DS Automobiles, en düşük karbondioksit emisyonuna sahip marka oldu

    DS Automobiles, 2020'de olduğu gibi 2021 yılında da ortalama 97,3 gram/kilometre ile Avrupa'da en düşük karbondioksit (CO2) emisyonuna sahip çoklu enerji markası olmayı başardı.
    • AA
    • 03.04.2022 - 09:34
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    DS Automobiles, en düşük karbondioksit emisyonuna sahip marka oldu

    Son zamanlarda elektrikli otomobil üreticileri, karbondioksit emisyonunu düşürmek için elektrikli araç pazarına dev yatırımlar yapıyor.

    Bu markalardan biri olan Fransız lüks otomobil üreticisi DS Automobiles, 2020'de olduğu gibi 2021 yılında da ortalama 97,3 gram/kilometre ile Avrupa'da en düşük karbondioksit (CO2) emisyonuna sahip çoklu enerji markası oldu.

    Üretici, WLTP verilerine göre 97,3 gram/kilometre emisyon değeriyle enerji geçişinde referans marka konumunda yer alıyor.

    DS 7 Crossback ve DS 9 müşterilerinin kat ettiği günlük ortalama mesafe, yüzde 70 elektrik motoru kullanım oranı ile 72 kilometre oldu. Portekiz ve Belçika'da sırasıyla yüzde 78 ve yüzde 77 oranları ile rekor kırıldı.

    DS Automobiles sürücülerinin büyük çoğunluğu, E-Tense şarj edilebilir hibrit ailesinin verimliliğinden en iyi şekilde yararlanmasıyla enerji verimliliğini artırmak çok daha kolay hale geldiğini belirtiyor.

    DS Automobiles, en düşük karbondioksit emisyonuna sahip marka oldu #1

    SÜRÜCÜLER UYARILIYOR

    E-Tense şarj edilebilir hibrit modellerin bilgi-eğlence sistemine otomatik olarak yüklenen Plug-In Reminder uygulaması, aracını şarj noktalarında yeterince şarj etmeyen sürücülere bir hatırlatma gönderiyor.

    5 gün ve şarj edilmeden tamamlanan en az 10 yolculuktan sonra, öneri şeklinde bir ilk uyarı görüntüleniyor. Uygulama, şarj edilebilir hibrit güç ünitesinin kullanımını en üst düzeye çıkarmak için şarj edilmesini öneriyor.

    Tanıtımından bu yana elektrik enerjisine geçişi stratejisinin merkezine yerleştiren DS Automobiles, 2019'dan beri yüzde 100 elektrikli ürün serisi kullanıcıları ile buluşuyor.

    ELEKTRİKLİ DS MODELLERİ

    136 ila 360 beygir aralığında güce sahip yüzde 100 elektrikli DS 3 Crossback E-Tense, DS 4 E-Tense, DS 7 Crossback E-Tense ve DS 9 E-Tense şarj edilebilir hibrit modeller sayesinde, her DS modelinde bir elektrikli güç ünitesi yer alıyor. 2024'ten itibaren, markanın her yeni modeli sadece yüzde 100 elektrikli olacak.


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