DS Automobiles, ilk çeyrekte satışlarını 4 kat artırdı DS Automobiles, yılın ilk çeyreğinde satışlarını, 2022'nin aynı dönemine göre dörde katlayarak 717 adede çıkardı.

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DS Automobiles'den yapılan açıklamaya göre, şirket, yükselen satış grafiğini ilk çeyrekte de devam ettirdi.

Martta bu alanda büyük bir ivme yakalayan DS Automobiles, yılın ilk çeyreğinde satışlarını, 2022'nin aynı dönemine göre dörde katlayarak toplam 717 adetlik satışa ulaştı.

Artan satış rakamlarıyla birlikte premium segmentteki payını da yüzde 257 artıran DS Automobiles, bu segmentte pazar payını yüzde 1,6'dan yüzde 4,1'e çıkarmış oldu.

DS 7'nin katkısı büyük

Markanın bu sonuçlara ulaşmasında etkin rol oynayan premium SUV modeli yeni DS 7 ise geçen yılın ilk çeyreğinde DS 7 Crossback olarak 134 adet olan satış rakamını 2023'ün aynı döneminde yüzde 400'ün üzerinde artışla 546 adede çıkardı.

Bu sonuçlarla yeni DS 7'nin segment içindeki payı da yüzde 4,7'den yüzde 15,6'ya çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DS Türkiye Genel Müdürü Selim Eskinazi, geçen yılın ilk çeyreğinde toplam 179 adet satış gerçekleştirdiklerini belirterek, 2022 sonunda tanıttıkları yeni DS 7'nin satışlara önemli katkı sağlamaya devam ettiğini bildirdi.

Türkiye'de yeni DS 7'ye çok büyük bir ilgi olduğunu aktaran Eskinazi, müşterilerin taleplerine yetişmek için son sürat çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.