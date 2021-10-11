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- DS Automobiles modellerinde ekim ayına özel fırsatlar
DS Automobiles modellerinde ekim ayına özel fırsatlar
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- 11.10.2021 - 17:40
- Güncelleme : 11.10.2021 - 17:47
DS Automobiles, ekim ayına özel çeşitli otomobil kampanyalarıyla müşterilerini bekliyor.
DS Automobiles'in ekim ayı teklifleri kapsamında, 300 HP güce sahip şarj edilebilir hibrit modeli DS 7 Crossback e-tense 4X4, 210 bin TL, 12 ay sıfır faizli kredi imkanıyla satışa çıkıyor.
Tasarımı, lüks işçiliği ve teknolojisiyle premium SUV segmentinin standartlarını belirleyen DS 7 Crossback modeli için ise 200 bin TL, 12 ay sıfır faizli kredi ya da 35 bin TL'ye varan takas imkanı tanınıyor.
Ekim ayında DS 7 Crossback Opera PureTech 225 modelini alanlara yarı otonom sürüş imkanı sağlayan DS Connected Pilot sürüş yardımcısı ücretsiz olarak sunuluyor.
DS 7 CROSSBACK e-TENSE 4X4 NELER SUNUYOR
DS Automobiles'in, 300 HP güce sahip ve dört tekerlekten çekişli modeli DS 7 Crossback e-tense 4x4, gücü ve esnekliği bir araya getiriyor.
DS Automobiles'in Formula E Şampiyonası'ndan edindiği tecrübenin sonucu olarak geliştirdiği şarj edilebilir hibrit teknolojisiyle desteklenen DS 7 Crossback e-tense 4x4, günlük kullanım ihtiyaçlarını karşılayacak tam elektrikli sürüş menzili ile hem sessiz hem de çevreci bir karakter sunuyor.
DS 7 Crossback ise ikisi de tam otomatik şanzımanlar eşliğinde sunulan BlueHDi 130 dizel ve PureTech 225 benzinli olmak üzere güçlü ve verimli motor seçenekleriyle satışa çıkıyor.