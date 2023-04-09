DS Automobiles modellerinde nisan kampanyaları DS Automobiles, nisan ayında bazı modeller için çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.

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DS Automobiles, nisan ayında bazı modeller için çeşitli satın alma seçenekleri hayata geçiriyor.

Bu kapsamda, yeni DS 7 Opera BlueHDi 130, 300 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatıyla premium kompakt SUV sınıfında müşterilerini bekliyor.

Benzinli, dizel ve E-Tense adındaki hibrit motor seçenekleriyle müşterilerine seçme özgürlüğü tanıyan DS 7, tüm versiyonlarında Opera tasarım konsepti eşliğinde, yeni teknoloji ve tasarım detayları sunuyor.

Yeni DS7 neler sunuyor

DS 7 BlueHDi 130, turbo beslemeli ve yüksek basınçlı direkt enjeksiyon kullanan dizel motora sahip.

Sakin çalışma karakteri ve gelişmiş ses izolasyonu sayesinde kabine asgari düzeyde yansıyan ses düzeyi ile bu motor seçeneği, 300 Nm’lik yüksek torku ile akıcı bir sürüş sağlıyor.

DS Pixel Led Vision 3.0, Kablosuz Akıllı Telefon Entegrasyonu (Apple CarPlay, Android Auto), DS IRIS System, eCall Otomobil İçi Acil Çağrı Sistemi ve 19 inçlik EDINBURGH Hafif Alaşım Jantlar’ın yeni donanımlar olarak DS 7 yelpazesine eklenmesinin yanı sıra arka koltuktan kumanda edilebilen güçlendirilmiş klima sistemi ve akustik izolasyonlu camlar da yeni DS 7’de standart donanımla sunuluyor.