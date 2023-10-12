DS Automobiles'ın yeni elektrikli otomobili 700 km menzille gelecek Gelecekteki modellerinin yalnızca yüzde 100 elektrikli olması planlayan DS Automobiles, sıfır emisyon çağının ilk modeline dair çalışmaları Fransa'da tamamladığını bildirdi.

ensonhaber.com

DS Automobiles enerji geçiş sürecini hızlandırdığını bildirdi. Markadan yapılan açıklamaya göre marka, 2024’ten itibaren DS 4’ün yüzde 100 elektrikli versiyonunu satışa sunarak ürün yelpazesini genişletilecek.

Tamamen 100 elektrikli DS 3 E-TENSE’in yanı sıra, 225 ila 360 arasında değişen beygir güçlerine sahip DS 4 E-TENSE, DS 7 E-TENSE ve DS 9 E-TENSE şarj edilebilir hibritler gibi elektrikli aktarma organlarıyla sunulan tüm DS modelleri, 2023’ün ilk yarısında Avrupa satış hacminin yaklaşık yarısını temsil ediyor.

Şirket, Stellantis STLA M Küresel Platformu’nu temel alan ilk yüzde 100 elektrikli projesini başlatacak.

700 km menzil sunacak

700 kilometreden fazla menzil için 98 kWsaate varan yüksek kapasiteli bataryayla donatılan bu yeni model, DS Automobiles müşterilerinin isteklerine mutlak şekilde uyarlanmış teknik özellikleriyle, teknolojileri ve inceliği bir arada sunacak.

Bu yeni aracın Ar-Ge süreci Fransa’da devam ederken, seri üretimin İtalya’daki Melfi Fabrikası’nda yapılması kesinleşti.

1990’larda açılan tesis, Napoli ile Bari arasındaki Basilicata Bölgesi’nde 270 hektarlık bir alanı kaplıyor.

Melfi Fabrikası’nın uzmanlığından, ileri bir tarihte İkinci bir DS Automobiles modelinin daha yararlanması planlanıyor.

