DS E-Tense Performance, 'Yılın Konsepti' seçildi DS E-Tense Performance, 2023 GQ Otomobil Ödülleri’nde “Yılın Konsepti” seçilmeyi başardı.

DS E-Tense Performance, şubat ayında Londra’da düzenlenen 2023 GQ Otomobil Ödülleri’nde “Yılın Konsepti” ödülüne layık görüldü.

DS E-Tense Performance, DS Automobiles’in motorsporları departmanı DS Performance tarafından, markanın çifte şampiyonluk kazanan Formula E programıyla bağlantılı, yüksek performanslı bir laboratuvar olarak geliştirildi.

Teknik detaylar

DS E-Tense Performance’ta elektrikli yarış araçlarında bulunan elektrik motorlarının aynısı kullanılıyor.

Toplamda 815 beygir ve 8.000 Nm’lik muazzam bir tork üreten DS E-Tense Performance, 0’dan 100 km/sa hıza sadece 2 saniyede çıkmayı başarıyor.

350kW’lık şarj kullanılarak aracın bataryaları sadece 5 dakikada tam dolabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GQ Yardımcı Editörü Paul Henderson, şu ifadeleri kullandı: