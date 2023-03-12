DS E-Tense Performance, 'Yılın Konsepti' seçildi

DS E-Tense Performance, şubat ayında Londra’da düzenlenen 2023 GQ Otomobil Ödülleri’nde “Yılın Konsepti” ödülüne layık görüldü.
DS E-Tense Performance, DS Automobiles’in motorsporları departmanı DS Performance tarafından, markanın çifte şampiyonluk kazanan Formula E programıyla bağlantılı, yüksek performanslı bir laboratuvar olarak geliştirildi.
Teknik detaylar
DS E-Tense Performance’ta elektrikli yarış araçlarında bulunan elektrik motorlarının aynısı kullanılıyor.
Toplamda 815 beygir ve 8.000 Nm’lik muazzam bir tork üreten DS E-Tense Performance, 0’dan 100 km/sa hıza sadece 2 saniyede çıkmayı başarıyor.
350kW’lık şarj kullanılarak aracın bataryaları sadece 5 dakikada tam dolabiliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen GQ Yardımcı Editörü Paul Henderson, şu ifadeleri kullandı:
DS’in bir sırrı var: Son derece makul fiyatlara şık ve seçkin modeller üretmedikleri zamanlarda, biraz yaramazlık yapmayı seviyorlar. Tasarımcılarını özgür bırakarak, en çılgın fikirleri hayata geçirmelerine ve sonuçların DS E-Tense Performance gibi muhteşem konsept araçlara dönüştürmelerine izin veriyorlar.
815 beygirlik tamamen elektrikli coupe, Formula E teknolojisiyle donatıldı ve 0-100 km/sa hıza 2 saniyeden daha kısa sürede çıkabiliyor. Aynı zamanda 'Deneysel Renk Değiştirebilen’ boya da kullanılıyor.