DS modellerinde ağustos ayı kampanyaları

DS Automobiles, yaz aylarında DS ayrıcalığına sahip olmak isteyenlere özel satın alma seçenekleri sunuyor.

DS Automobiles, ağustos ayında otomobil sahibi olmak isteyenlere çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.

DS Automobiles açıklamasına göre, DS Automobiles'in ağustos ayı teklifleri kapsamında, markanın büyük sedan modeli DS 9, 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,49 faizli kredi seçeneği teklifi ile dikkati çekiyor.

Ağustos ayı boyunca geçerli olacak özel teklifler kapsamında ayrıca DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 modeli için de 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,49 faizli kredi imkanı sunuluyor.





DS 9 neler sunuyor

DS Automobiles’in büyük sedan modeli DS 9, markanın karakterini yansıtan tasarımı, üst seviyede konfor sunan iç mekân özellikleri ve sahip olduğu teknolojilerle rakiplerinden ayrılıyor.

DS 9’un ön kısmı DS Automobiles’in güncel tasarım dilini sürdürürken, motor kaputu üzerinde yer alan DS Kılıcı ilk bakışta göze çarpan tasarım özellikleri arasında yer alıyor.

Dış tasarımdaki Clous de Paris işlemeleri, DS fenerleri ve gizli kapı kolları gibi sıra dışı tasarım detayları ise DS 9’un rakiplerinden ayrışmasını kolaylaştırıyor.

4,93 metre uzunluğa, 1,93 metre genişliğe ve 1,46 metre yüksekliğe sahip olan DS 9, sınıfında benzerine az rastlanır 2,9 metrelik aks mesafesiyle arka bölümdeki yolculara büyük bir yaşam alanı sağlıyor.

DS 9, Puretech 225 isimli 1,6 litre turbo beslemeli 225 BG ve 300 Nm azami tork sunan motor seçeneği ile piyasaya sunuluyor.