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    DS modellerinde aralık ayı kampanyaları

    DS Automobiles, aralık ayına özel çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.
    • 10.12.2022 - 09:40
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    DS modellerinde aralık ayı kampanyaları

    DS Automobiles'ın aralık ayı teklifleri kapsamında çeşitli satın ala seçenekleri hayata geçiriyor.

    Özel tasarımı ile DS 4, 300 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatıyla satışa sunuluyor.

    DS 9’da da 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli yine özel bir kredi fırsatı sağlanıyor.

    DS 4 özellikleri

    AA'nın haberine göre DS 4, kompakt hatchback sınıfında yepyeni bir tasarım anlayışını kullanıcılarıyla buluşturuyor. DS 4, boyutlarıyla da bunu kanıtlıyor; 1,83 metrelik genişliği ve 20 inçe kadar hafif alaşım jant seçeneklerine sahip 720 mm’lik büyük tekerlekleri ile, kompakt 4,40 metrelik uzunluğu ve 1,47 metrelik yüksekliği otomobile etkileyici bir görünüm katıyor.

    Gövde tasarımı ile aerodinamik tasarımlı ve 19 inçlik jantlara sahip büyük tekerleklerin oranı DS AERO SPORT LOUNGE konseptinden geliyor.

    ds4

    Arka tarafta tavan, teknik bilgi birikiminin bir göstergesi niteliğindeki emaye yüzey baskılı arka camın dik kavisiyle oldukça aşağı uzanıyor.

    Arka çamurluklar, kıvrımları ve C sütununu vurgulayan, DS logosunu taşıyan siyah renkli keskin köşeleri ile fit ve güçlü bir tasarım ortaya koyuyor.

    Arkada, lazer kabartmalı pul efekti ile yeni nesil özgün aydınlatma grubu bulunuyor. DS 4 dışarıdan verdiği premium otomobil hissini, iç mekana geçildiğinde daha da yukarıya çekecek özel tasarımı ile dikkat çekiyor.

    ds4


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