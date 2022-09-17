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    DS modellerinde eylül ayı kampanyaları

    DS Automobiles; DS 7 CROSSBACK, DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 ve DS 9 modelleri için çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2022 - 13:11
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    DS modellerinde eylül ayı kampanyaları

    DS Automobiles, sonbahara özel çeşitli satın alma seçenekleri hayata geçiriyor. DS Automobiles’in eylül ayı teklifleri kapsamında; DS 7 CROSSBACK, DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 ve DS 9 modelleri için kampanyalar mevcut.

    Tasarımı, lüks işçiliği ve teknolojisiyle premium SUV segmentinin standartlarını belirleyen DS 7 CROSSBACK ve 300 BG güce sahip şarj edilebilir hibrit modeli DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4, 300 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0,49 faizli kredi fırsatı ile sunuluyor.

    DS 9

    Seçkin tasarıma yenilikçi teknolojiler eşliğinde sahip olmak isteyenlere hitap eden zarif sedan modeli DS 9’da da 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 49 faizli kredi imkanı sağlanıyor.

    4,93 metre uzunluğa, 1,93 metre genişliğe ve 1,46 metre yüksekliğe sahip olan DS 9, 2,9 metrelik aks mesafesiyle arka bölümdeki yolculara büyük bir yaşam alanı sağlıyor.

    ds9

    DS 9, Puretech 225 isimli 1,6 litre turbo beslemeli 225 BG ve 300 nm azami tork sunan motor seçeneği ile piyasaya sunuluyor.

    0-100 km/saat hızlanmasını 8,1 saniyede tamamladıktan sonra elektronik olarak sınırlandırılmış 236 km/saat azami hıza kadar 8 ileri oranlı EAT 8 tam otomatik şanzımanının pürüzsüz ve hızlı vites geçişleri eşliğinde istekli bir şekilde hızlanan DS 9, karma koşullarda 5,7 lt/100 km yakıt tüketimi ile aerodinamik tasarımının karşılığını veriyor.


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