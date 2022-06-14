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- DS modellerinde haziran ayı kampanyaları
DS modellerinde haziran ayı kampanyaları
- Haber Merkezi
- 14.06.2022 - 17:49
- Güncelleme : 14.06.2022 - 17:54
DS Automobiles, haziran ayında otomobil sahibi olmak isteyenlere çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.
DS Automobiles’in haziran ayı teklifleri kapsamında, DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 modeli ve DS 9 için 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,49 faizli kredi imkânı sunuluyor.
DS 9 neler sunuyor
DS Automobiles’in büyük sedan modeli DS 9, markanın karakterini yansıtan tasarımı, üst seviyede konfor sunan iç mekân özellikleri ve sahip olduğu teknolojilerle rakiplerinden ayrılıyor.
DS 9’un ön kısmı DS Automobiles’in güncel tasarım dilini sürdürürken, motor kaputu üzerinde yer alan DS Kılıcı ilk bakışta göze çarpan tasarım özellikleri arasında yer alıyor.
Dış tasarımdaki Clous de Paris işlemeleri, DS fenerleri ve gizli kapı kolları gibi sıra dışı tasarım detayları ise DS 9’un rakiplerinden ayrışmasını kolaylaştırıyor.
4,93 metre uzunluğa, 1,93 metre genişliğe ve 1,46 metre yüksekliğe sahip olan DS 9, sınıfında benzerine az rastlanır 2,9 metrelik aks mesafesiyle arka bölümdeki yolculara büyük bir yaşam alanı sağlıyor.
DS 9, Puretech 225 isimli 1,6 litre turbo beslemeli 225 BG ve 300 Nm azami tork sunan motor seçeneği ile piyasaya sunuluyor.
DS 9 fiyat listesi - Haziran 2022
DS 9 fiyatlarına baktığımızda, tıpkı diğer otomobiller gibi zam geldiğini görüyoruz. Geçtiğimiz ay 1 milyon 360 bin TL'ye satılan baz modelin fiyatı, 191 bin TL zamlanarak haziran ayında 1 milyon 551 bin TL'ye yükseldi.
DS 9 Performance Line Puretech 225
- Mayıs: 1 milyon 360 bin 700 TL
- Haziran: 1 milyon 551 bin 800 TL
DS 9 Rivoli Puretech 225
- Mayıs: 1 milyon 400 bin 100 TL
- Haziran: 1 milyon 596 bin 800 TL
DS 9 Rivoli + Puretech 225
- Mayıs: 1 milyon 442 bin 400 TL
- Haziran: 1 milyon 645 bin TL
DS 9 Opera Puretech 225
- Mayıs: 1 milyon 545 bin 500 TL
- Haziran: 1 milyon 762 bin 700 TL