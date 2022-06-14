DS modellerinde haziran ayı kampanyaları

DS Automobiles, yaz aylarında DS ayrıcalığına sahip olmak isteyenlere özel cazip satın alma teklifleri sunuyor.

DS Automobiles, haziran ayında otomobil sahibi olmak isteyenlere çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.

DS Automobiles’in haziran ayı teklifleri kapsamında, DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 modeli ve DS 9 için 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,49 faizli kredi imkânı sunuluyor.

DS 9 neler sunuyor

DS Automobiles’in büyük sedan modeli DS 9, markanın karakterini yansıtan tasarımı, üst seviyede konfor sunan iç mekân özellikleri ve sahip olduğu teknolojilerle rakiplerinden ayrılıyor.

DS 9’un ön kısmı DS Automobiles’in güncel tasarım dilini sürdürürken, motor kaputu üzerinde yer alan DS Kılıcı ilk bakışta göze çarpan tasarım özellikleri arasında yer alıyor.

Dış tasarımdaki Clous de Paris işlemeleri, DS fenerleri ve gizli kapı kolları gibi sıra dışı tasarım detayları ise DS 9’un rakiplerinden ayrışmasını kolaylaştırıyor.

4,93 metre uzunluğa, 1,93 metre genişliğe ve 1,46 metre yüksekliğe sahip olan DS 9, sınıfında benzerine az rastlanır 2,9 metrelik aks mesafesiyle arka bölümdeki yolculara büyük bir yaşam alanı sağlıyor.

DS 9, Puretech 225 isimli 1,6 litre turbo beslemeli 225 BG ve 300 Nm azami tork sunan motor seçeneği ile piyasaya sunuluyor.

DS 9 fiyat listesi - Haziran 2022

DS 9 fiyatlarına baktığımızda, tıpkı diğer otomobiller gibi zam geldiğini görüyoruz. Geçtiğimiz ay 1 milyon 360 bin TL'ye satılan baz modelin fiyatı, 191 bin TL zamlanarak haziran ayında 1 milyon 551 bin TL'ye yükseldi.

DS 9 Performance Line Puretech 225

Mayıs: 1 milyon 360 bin 700 TL

Haziran: 1 milyon 551 bin 800 TL

DS 9 Rivoli Puretech 225

Mayıs: 1 milyon 400 bin 100 TL

Haziran: 1 milyon 596 bin 800 TL

DS 9 Rivoli + Puretech 225

Mayıs: 1 milyon 442 bin 400 TL

Haziran: 1 milyon 645 bin TL

DS 9 Opera Puretech 225