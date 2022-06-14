Petrol
125.07
2.31%
Euro
18.0133
0.12%
Dolar
17.2784
0.10%
Altın
1.007
-0.14%
Borsa
251
0.01%
Bitcoin
392.000
-2.73%
BTXN Coin
9.13
11.75%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    DS modellerinde haziran ayı kampanyaları

    DS Automobiles, yaz aylarında DS ayrıcalığına sahip olmak isteyenlere özel cazip satın alma teklifleri sunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2022 - 17:49
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 17:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    DS modellerinde haziran ayı kampanyaları

    DS Automobiles, haziran ayında otomobil sahibi olmak isteyenlere çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.

    DS Automobiles’in haziran ayı teklifleri kapsamında, DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 modeli ve DS 9 için 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,49 faizli kredi imkânı sunuluyor.

    DS 9 neler sunuyor

    DS Automobiles’in büyük sedan modeli DS 9, markanın karakterini yansıtan tasarımı, üst seviyede konfor sunan iç mekân özellikleri ve sahip olduğu teknolojilerle rakiplerinden ayrılıyor.

    DS 9’un ön kısmı DS Automobiles’in güncel tasarım dilini sürdürürken, motor kaputu üzerinde yer alan DS Kılıcı ilk bakışta göze çarpan tasarım özellikleri arasında yer alıyor.

    Dış tasarımdaki Clous de Paris işlemeleri, DS fenerleri ve gizli kapı kolları gibi sıra dışı tasarım detayları ise DS 9’un rakiplerinden ayrışmasını kolaylaştırıyor.

    4,93 metre uzunluğa, 1,93 metre genişliğe ve 1,46 metre yüksekliğe sahip olan DS 9, sınıfında benzerine az rastlanır 2,9 metrelik aks mesafesiyle arka bölümdeki yolculara büyük bir yaşam alanı sağlıyor.

    DS 9, Puretech 225 isimli 1,6 litre turbo beslemeli 225 BG ve 300 Nm azami tork sunan motor seçeneği ile piyasaya sunuluyor.

    DS modellerinde haziran ayı kampanyaları #1

    DS 9 fiyat listesi - Haziran 2022

    DS 9 fiyatlarına baktığımızda, tıpkı diğer otomobiller gibi zam geldiğini görüyoruz. Geçtiğimiz ay 1 milyon 360 bin TL'ye satılan baz modelin fiyatı, 191 bin TL zamlanarak haziran ayında 1 milyon 551 bin TL'ye yükseldi.

    DS 9 Performance Line Puretech 225

    • Mayıs: 1 milyon 360 bin 700 TL
    • Haziran: 1 milyon 551 bin 800 TL

    DS 9 Rivoli Puretech 225

    • Mayıs: 1 milyon 400 bin 100 TL
    • Haziran: 1 milyon 596 bin 800 TL

    DS 9 Rivoli + Puretech 225

    • Mayıs: 1 milyon 442 bin 400 TL
    • Haziran: 1 milyon 645 bin TL

    DS 9 Opera Puretech 225

    • Mayıs: 1 milyon 545 bin 500 TL
    • Haziran: 1 milyon 762 bin 700 TL

    İlginizi Çekebilir

    Oturduğunuz yerden düzenli getiriler alabilirsiniz
    CryptoTrader

    Oturduğunuz yerden düzenli getiriler alabilirsiniz

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki sel bölgesini havadan inceledi
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki sel bölgesini havadan inceledi

    12 Haziran 2022 Pazar reyting sonuçları
    Medya

    12 Haziran 2022 Pazar reyting sonuçları

    Görüş Bildir