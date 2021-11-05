DS modellerinde kasım kampanyaları

DS Automobiles, sonbaharda DS ayrıcalığına sahip olmak isteyenlere özel cazip satın alma teklifleri sunuyor.

DS Automobiles, sonbaharda DS ayrıcalığına sahip olmak isteyenlere özel cazip satın alma teklifleri, yüzde 0 faizli kredi fırsatları ya da takas desteği gibi seçeneklerle müşterilerinin karşısına çıkıyor..

DS Automobiles, Premium SUV segmentinde kendisini rakiplerinden ayıran yüksek konforu, teknolojisi ve kullandığı asil malzemelerini kasım ayında avantajlı satın alma fırsatlarıyla taçlandırmayı sürdürüyor.

DS7 CROSSBACK

Ay boyunca geçerli olacak özel teklifler kapsamında, 300 HP güce sahip şarj edilebilir hibrit DS 7 Crossback E-Tense 4X4 modeli, 225 bin TL 12 ay 0 faizli kredi imkanıyla satışa çıkıyor.

DS 7 Crossback modeli için ise 200 bin TL 12 ay 0 faizli kredi ya da 20 bin TL'ye varan takas desteği imkanı sunuluyor.

DS 7 CROSSBACK NELER SUNUYOR

DS 7 Crossback E-Tense 4X4 modeli, gücü ve esnekliği bir araya getiriyor. DS Automobiles’in Formula E Şampiyonası’ndan edindiği tecrübenin sonucu olarak geliştirdiği şarj edilebilir hibrit teknolojisiyle desteklenen DS 7 Crossback E-Tense 4X4, günlük kullanım ihtiyaçlarını karşılayacak tam elektrikli sürüş menzili ile hem sessiz hem de çevreci bir karakter sunuyor.

Kaslı tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken DS 7 Crossback ise ikisi de tam otomatik şanzımanlar eşliğinde sunulan BlueHDi 130 dizel ve PureTech 225 benzinli olmak üzere güçlü ve verimli motor seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

Düşük yakıt tüketimi, konforu, sessiz yolculuk vaadi ve sürüş dinamiği gibi birçok özelliğiyle de öne çıkan DS 7 Crossback’in 'bir mücevher parçası' gibi parlayan tasarımıyla DS Active Led Vision LED ön farları ise modelin dış tasarımını daha da çekici hale getiriyor.

DS7 CROSSBACK FİYAT LİSTESİ

DS 7 CROSSBACK Performance Line PureTech 225 Otomatik (Benzinli) - 743 bin 100 TL

DS 7 CROSSBACK Rivoli PureTech 225 Otomatik (Benzinli) - 761 bin 300 TL

DS 7 CROSSBACK Opera PureTech 225 Otomatik (Benzinli) - 807 bin 900 TL

DS 7 CROSSBACK Performance Line BlueHDi 130 Otomatik (Dizel) - 729 bin 400 TL

DS 7 CROSSBACK Rivoli BlueHDi 130 Otomatik (Dizel) - 744 bin 300 TL

DS 7 CROSSBACK Opera BlueHDi 130 Otomatik (Dizel) - 773 bin TL

DS 7 CROSSBACK Rivoli E-TENSE 4X4 300 (Hibrit) - 1 milyon 091 bin TL

DS 7 CROSSBACK Opera E-TENSE 4X4 300 (Hibrit) - 1 milyon 111 bin TL